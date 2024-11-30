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Виктор Цыганков не попал в заявку испанской Жироны на ближайший матч. Клуб назвал причину
Снова травма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктор Цыганков не попал в заявку испанской "Жироны" на ближайший матч
Клуб выставил фотографию с заявкой и украинца там нет.
???? CONVOCATÒRIA#VillarrealGirona pic.twitter.com/8OLLddtqsJ— Girona FC (@GironaFC) November 30, 2024
В клубном аккаунте X, "Жирона" написала причину.
"Асприлла и Цыганков пропустят завтрашнюю игру из-за физического недомогания", - написал клуб.
В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл в 10-ти играх за "Жирону", в которых забиол гол и отметился голевой передачей.
"Жирона" сыграет с "Вильярреалом" 1 декабря.
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