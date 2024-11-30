Виктор Цыганков не попал в заявку испанской "Жироны" на ближайший матч

Клуб выставил фотографию с заявкой и украинца там нет.

В клубном аккаунте X, "Жирона" написала причину.

"Асприлла и Цыганков пропустят завтрашнюю игру из-за физического недомогания", - написал клуб.

В этом сезоне Виктор Цыганков сыграл в 10-ти играх за "Жирону", в которых забиол гол и отметился голевой передачей.

"Жирона" сыграет с "Вильярреалом" 1 декабря.