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Вывезли с поля. В игре с Лас-Пальмасом травмировался защитник Барселоны

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Похоже, прогнозы будут неутешительны

Вывезли с поля. В игре с Лас-Пальмасом травмировался защитник Барселоны

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса". Он вышел со старта, однако в середине первого тайма опасно столкнулся с Сандро Рамиресом.

Похоже, соперник попал Бальде плечом в горло. На 26-й минуте защитника сменил Херард Мартин.

Вывезли с поля. В игре с Лас-Пальмасом травмировался защитник Барселоны - изображение 1

В текущем сезоне 21-летний испанец провел за "Барселону" 17 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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