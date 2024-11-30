Вывезли с поля. В игре с Лас-Пальмасом травмировался защитник Барселоны

Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса". Он вышел со старта, однако в середине первого тайма опасно столкнулся с Сандро Рамиресом.

Похоже, соперник попал Бальде плечом в горло. На 26-й минуте защитника сменил Херард Мартин.

В текущем сезоне 21-летний испанец провел за "Барселону" 17 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

