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Вывезли с поля. В игре с Лас-Пальмасом травмировался защитник Барселоны
Похоже, прогнозы будут неутешительны
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Алехандро Бальде получил травму в матче 15-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса". Он вышел со старта, однако в середине первого тайма опасно столкнулся с Сандро Рамиресом.
Похоже, соперник попал Бальде плечом в горло. На 26-й минуте защитника сменил Херард Мартин.
В текущем сезоне 21-летний испанец провел за "Барселону" 17 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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