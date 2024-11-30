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Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:2. Впервые за 53 года!

Испания
Обновлено

Сумасшедшая сенсация в Каталонии

Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:2. Впервые за 53 года!

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лас-Пальмас" совершил то, во что не верили даже его собственные болельщики — он победил "Барсу" на ее поле!

До сегодня такое случалось последний раз в 1971 году, а последняя победа канарцев над каталонцами вообще была датирована 1991 годом. Представляете, какая серия оборвалась?

И ведь не скажешь, что не по делу.

"Барса" больше атаковала и имела больше моментов до перерыва, но кто ж ей виноват, что Кунде плохо пробил по высокому мячу, Гави боковыми ножницами заехал в соперника, а Рафинья, качнув оппонента, попал в перекладину?

"Лас-Пальмас" не терял структуру, защищался грамотно, постоянно выбегал в контратаки — и в начале второй половины образцовый выход канарцев из обороны принес плоды в виде пушечного удара Сандро под штангу.

Сказать, что Ганси Флик разозлился — ничего не сказать.

К 58-й минуте он использовал пять замен, и поначалу казалось, что это помогло. "Барса" прижала "Лас-Пальмас" еще сильнее, пошли удары, моменты, и Рафинья забил в ответ хлестким ударом из-за пределов штрафной.

Но нет, это был не камбэк. Уже спустя пять минут гениальный заброс с правого фланга на ход Фабио Силве привел "Лас-Пальмас" ко второму голу, а "Барса" играла все скучнее и предсказуемее.

В конце игры Педри мог забить, но попал в защитника; Рафинья со штрафного не пробил блестяще прыгнувшего в угол Силлессена — и это был финиш.

Диего Мартинес делает чудеса; принял 20-ю команду Ла Лиги в октябре, после чего выиграл с ней 5 матчей из 7. "Барсу" обыграл!

Теперь у канарцев 15 баллов, это 14-е место. А вот у "Барсы" очков 34, и это карт-бланш для "Реала", чтоб возглавить таблицу. Система Ганси Флика, восхищавшая всех еще месяц назад, кажется, изнурила его команду и она уже не способна на прежнюю интенсивность.

15-й тур Примеры. Барселона. "Монжуик"

"Барселона" - "Лас-Пальмас" - 1:2

Голы: Рафинья, 61 — Сандро, 49, Фабио Силва, 67

"Барселона": Пенья — Кунде (Форт, 56), Кубарси (Виктор, 90+1), Иньиго Мартинес, Бальде (Мартин, 26) — Гави (де Йонг, 57), Педри — Рафинья, Фермин Лопес (Ферран Торрес, 57), Торре (Ямаль, 46) — Левандовский

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Бенито Рамирес, 83), Алекс Суарес, Маккенна, Мармоль (Макберни, 90+1) — Кириан Родригес (Фабио Гонсалес, 83), Кампанья (Луйодис, 68) — Сандро (Парк, 73), Хави Муньос, Молейро — Фабио Силва (Мата, 73)

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1 голосов
Комментарии
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 18:22
Когда игроки Барсы, наконец-то поняли и привыкли к тому, шо бегающие по полю футболисты в белых трусах это они же и есть, то матч уже почти закончился. Оставалось только после игры их снять и ими помахать, зарумянив девушек на трибунах.
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Комментарии 42
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 18:22
Когда игроки Барсы, наконец-то поняли и привыкли к тому, шо бегающие по полю футболисты в белых трусах это они же и есть, то матч уже почти закончился. Оставалось только после игры их снять и ими помахать, зарумянив девушек на трибунах.
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0
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воха73 (киев)
30.11.2024 в 18:15
барселончики. вечір в хату! А де, монреальський дов....б? Сумно...
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 18:09
Барса в этих конченных белых трусах играла, как без трусов. Кто-нибудь может мне объяснить зачем она их одела? Это же была не Барса, а какая-то полуБарса от которой рябило.
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1
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:59
Ну хоть Кривбасс сегодня выиграл, хоть, какой-то бальзам. И ведь могло сегодня совпасть. Эхх... Флик ты ё@анный Флик, шо ж ты чудила наделал...
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:50
Ещё и Бальде потеряли, блъ...
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1
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:41
Редакция, а почему Анестезио меня всегда ПЕРВЫМ оскорбляет, а его не банят? Может потому, шо он Алграб и работает в редакции Хаусом и Ласкалой?
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 18:06
Пєтух вирішив сльозу пустити. Йди очко витирай, мамкогон
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0
0
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 18:12
Дохтурь, ты зачем к своей младшей 15-летней сестре ночью в комнату с фонариком заходишь?
 
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1
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:24
Ещё после Осасуны я было засомневался в адекватности Флика. А теперь вот вижу, шо я таки прав. Яблочко то с червячком. Заскоки у Флика таки системные. Вот потому-то он и не топ-тренер. Я страшно разочарован Фликом, страшно. Таки он чудотворец. Ладно, ху.йня, едем дальше. (где-то в Барселоне смеётся Хави))
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1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:27
Під@р, не пиз@и
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
30.11.2024 в 17:20
Не понимал и не хочу понимать, как можно в одном матче играть красиво и потом вот это. С такой игрой, как эта, им только в ЛЕ с Динамо Киев соревноваться.
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1
4
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:23
Нє панімать в тебе це спадкове
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2
2
avatar
Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:17
А какого х.уя Барса в белый трусах играла? Шо за долбое@изм? Блъ, я просто ху.ею с этого цирка.
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0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:18
Мальчікі єщьо дєвочкі просто
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2
1
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Spokoyno (Київ)
30.11.2024 в 17:16
Занадто вальяжно почала Барселона, а потім пропустила і розгубилася... Так гру контролювали господарі - ожидаемые голы (xG) 2,32 / 0,50, але момента треба РЕАЛІЗУВАТИ. Все-ж-таки флік-ривок має і недоліки. PS Хоч суддівство не причина програшу, але Бальде вибили і мовчок, Рафінію б'ють ліктем у кадик і реакція лише від Рафаеля...
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:17
Хоч суддівство не причина програшу, але.... Старому Альцгеймеру потрібно повторити курс лоботомії, ба знову буде в хліві зі своєю коровою ночувати
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Море23 (Одесса)
30.11.2024 в 17:15
Флик потерял нити игры.видешь не идут стенки меняй что то прострела навесы нет в толпу опять стенки перед штрафной который не проходят
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4
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:35
Флик с какого-то куя начал исполнять хавин ущербный футбол. Зачем??? Тайна сия велика для меня есть однако...
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3
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:14
Флик, сс.ука, перечеркнул всё, шо он до этого хорошего сделал. Как можно быть таким дебилом?
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3
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:16
Так він шановний гравець і тренер, купа трофеїв, а що в тебе, окрім статті за побиття рідної матері?
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:27
Закрой свой поганый гнилой рот, гнида.
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:28
Що, сцука, правда не подобається?
 
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:32
Какая правда нах, пи@ар ты е@учий? Ты же сс.учара нагло пиз@ишь тут вот уже три года подряд. Безнаказанно пиз@ишь. Сказал бы ты мне это в глаза, чушило ссыкливое.
 
0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 18:16
 
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 18:17
Все зберігається. Кримінальне впровадження. Олег Бакуменко. Кривий ріг. Всі статті є
 
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 18:18
Але як під@р відвафльовується
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 18:22
Пам'ятаю, як писав свому шарлатанському друюку- пєдофілу у виправданні тут на цьому сайті : Я просто прівьол тьолку на ночь дамой, а мама єйо вигнала , а с утра визвала ка мнє міліцію, ну чуть я пєрєбарщіл. І мєня судді, статтю далі. Так хто тут гніда?
 
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 18:29
Ты тварь пиз@ливая и гадливая пиз@ишь именно про избиения, которых не было. За это я тебе виртуально в рот нассу и по е@альнику заеду.
 
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Море23 (Одесса)
30.11.2024 в 17:14
Они каждую игру против барсы топят
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Море23 (Одесса)
30.11.2024 в 17:14
Почему удали мой коммент про комментаторов матч ТВ .то что я их обозвал так это правда
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0
3
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:11
Со 125-летием вас, дорогие барселонцы!
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:12
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2
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:28
п н х
 
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:10
Ё@анный стыд. Флик, сс.учара, пошёл ты нах.уй блъ. Так всё просрать... ё@ твою мать.
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1
3
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:12
Ти ж , під@р, ще місяць назад казав, що готовий безкоштовно за глід очко Фріку лизати
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2
2
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:09
Трампіст @бучий, то хто тут свинопас, ти чи шановний Альграб із його 1:2, під@р шарлатанський
Ответить
2
0
Romedon
30.11.2024 в 17:07
Красівоє
Ответить
3
1
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:14
Аху..єнноє
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2
1
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walkacom (Киев)
30.11.2024 в 17:07
Яка сумна новина
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4
1
Лекарь (село Дарниця)
30.11.2024 в 17:22
Прикре самогубство!
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3
1
ANESTEZIO (Вінниця )
30.11.2024 в 17:06
Ну що, барсонуті квадробери, Алєні, Альцгеймери та перевзуті під@ри, із ювілеєм вас , із 125-річчям, свині
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3
1
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Bаrcelinius
30.11.2024 в 17:12
п н х
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1
4

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