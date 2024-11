Примера. Барселона — Лас-Пальмас 1:2. Впервые за 53 года!

"Лас-Пальмас" совершил то, во что не верили даже его собственные болельщики — он победил "Барсу" на ее поле!

До сегодня такое случалось последний раз в 1971 году, а последняя победа канарцев над каталонцами вообще была датирована 1991 годом. Представляете, какая серия оборвалась?

И ведь не скажешь, что не по делу.

"Барса" больше атаковала и имела больше моментов до перерыва, но кто ж ей виноват, что Кунде плохо пробил по высокому мячу, Гави боковыми ножницами заехал в соперника, а Рафинья, качнув оппонента, попал в перекладину?

14 - Barcelona have hit the woodwork 14 times in LaLiga 2024/25, four times more than any other team in the Top 5 European leagues this season (Bayer Leverkusen, Lille and Cagliari, 10 times each). Jam. pic.twitter.com/wRBg0IzJ3p