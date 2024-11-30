Вильярреал — Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Вильярреал", который на старте чемпионата идет в темпе грандов Ла Лиги, примет "Жирону", сильно сдавшую после минувшего, исторического сезона.

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Ничего странного в том, что происходит, нет. "Подводники" не выступают в Европе, отсюда и свежесть в ногах. А вот команде Мичела, не привыкшей к двойной нагрузке, приходится несладко. На этой неделе, например, пока "Вильярреал" отдыхал, "Жирона" ездила в гости к "Штурму" в ЛЧ, да еще и проиграла — 0:1.

Сил мало, эмоции отвратительные, Цыганков с Асприльей получили новые травмы — и на этом фоне надо продолжать бороться в Ла Лиге. Хватит ли менталитета на это у "Жироны"?

Да и потом, что думает по этому поводу лучший ассистент Ла Лиги Алекс Баэна, который отдал уже 5 голевых и, как пишут СМИ, находится на карандаше богатейших клубов мира?

Ответы мы узнаем в воскресенье , 1 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча — в 15:00 по Киеву.

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