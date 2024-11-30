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"У меня был лишь один легкий сезон". Анчелотти высказался о последних проблемах команды и игре Мбаппе

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Успокаивает фанатов

"У меня был лишь один легкий сезон". Анчелотти высказался о последних проблемах команды и игре Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал последние неудачные результаты команды, а также отреагировал на критику в сторону Килиана Мбаппе.

"У меня был только один легкий сезон - прошлый. Каждый второй сезон мне приходилось решать проблемы. Лучше понять проблему в ноябре или декабре, чем в апреле или мае. Я убежден, что у нас все получится, мы боремся за чемпионство. Мы также страдаем от травм. Родриго вернется завтра, Чуамени вернется на следующей игре, а Камавинга вскоре вернется".

"Проблема Мбаппе - это проблема всех нас. Мы пытаемся найти лучшую версию себя. Проблема - это проблема команды, которая не сумела получить преемственность. Мы должны сделать все возможное, чтобы улучшиться, это не индивидуальная проблема. Он может играть лучше, но мы все можем это сделать.

Он осознает, что должен делать лучше, но он и все остальные. Мы должны продолжать поддерживать и думать, что это коллективная проблема, а не индивидуальная. Динамика команды в лиге значительно улучшилась в последних двух играх, но мы должны помнить, что нам не хватает многих игроков. Завтра возвращается Родриго, и мы должны быть терпеливыми", - сказал Карло.

Сейчас "Реал" занимает 2-е место в чемпионате Испании и 24-е в Лиге чемпионов. Следующий матч команда сыграет завтра, 1-го декабря. В рамках Ла Лиги мадридцы встретятся с "Хетафе".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
www.marca.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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