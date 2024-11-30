"Скажи им, что Реал будет в финале",- Анчелотти о перспективах своей команды в Лиге чемпионов

Несмотря на неудачный старт в Лиге чемпионов, наставник "Реала" уверен, что его команда выйдет в плей-офф и сразится за победу в турнире. Об этом заявил Альберто Черрути, журналист La Gazzetta dello Sport и личный друг Карло Анчелотти, накануне общавшийся с тренером.

Несмотря ни на что, Анчелотти остается твердым в своей вере в то, что команде удастся наконец-то переломить ситуацию и не просто выйти в следующий раунд, но и пойти гораздо дальше. В течение сезона он повторял, что проблемы команды решаются со временем, к чему нужно адаптироваться игрокам и, особенно, Килиану Мбаппе, на которого сейчас сыпется больше всего критики.

Напомним, "Реал" занимает двадцать четвертое место в группе Лиги чемпионов. Это последнее место, позволяющее побороться за выход в 1/8 финала. Впереди у мадридцев непростой выезд в Бергамо в "Аталанту", домашний матч с аутсайдером - "РБ Зальцбург" и выезд во Францию ​​на матч с "Брестом".