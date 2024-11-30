Реал Мадрид — Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" после поражения в ЛЧ от "Ливерпуля" сыграет в чемпионате против команды, которая очень старается не вылететь в Сегунду.

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Да, это другой уровень, и на нем "Сливочные" до сих пор выглядели неплохо. 4:0 с "Осасуной", 3:0 с "Леганесом" - это только в двух последних турах. Конечно, "Хетафе" не сильнее этих двоих. У него лучше оборона (11 пропущенных), но вот с атакой большая беда — 10 забитых в 14 турах, это худший показатель в Ла Лиге.

На "Бернабеу" синие приедут защищать 0:0, тут к гадалке не ходи. Мадриду надо будет пробивать автобус из 11 людей — причем без травмированного Винисиуса и с кризисным Мбаппе.

На кону для "Реала" многое: если победят, то с учетом матча в запасе обгонят в таблице "Барсу".

Удастся ли команде Карло Анчелотти это — узнаем в воскресенье , 1 декабря , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 . Начало встречи — в 17:15 по Киеву.

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