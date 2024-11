Примера. Атлетико поиздевался над Пуселой, контратакующие Попугаи, веселая ничья на Мендисорросе

Отличный ход набрал "Атлетико" - это его уже 7-я победа кряду во всех турнирах, причем в двух матчах со "Спартой" и "Вальядолидом" команда Диего Симеоне забила аж 11 голов.

Как у них получилось?

Во-первых, "Атлетико" атаковал умно, разнообразно; видно, что команде дается игра. Ну, а во-вторых, соперник был сегодня мертвый.

Ленгле забежал с мячом в сетку после прострела Льоренте. Затем прошла атака через Симеоне, который прострелил на Гризманна, а уже Хулиан добил куда надо. Третий гол — это Галан прорвался и прострелил четко на де Пауля.

6 - Atlético de Madrid had six shots on target in the first half against Real Valladolid, their highest half-time tally away from home in @LaLigaEN since May 2021 against Barcelona (also six).



Attacking. pic.twitter.com/eZrGLpsTjK