Примера. Атлетико поиздевался над Пуселой, контратакующие Попугаи, веселая ничья на Мендисорросе

Отличный ход набрал "Атлетико" - это его уже 7-я победа кряду во всех турнирах, причем в двух матчах со "Спартой" и "Вальядолидом" команда Диего Симеоне забила аж 11 голов.

Как у них получилось?

Во-первых, "Атлетико" атаковал умно, разнообразно; видно, что команде дается игра. Ну, а во-вторых, соперник был сегодня мертвый.

Ленгле забежал с мячом в сетку после прострела Льоренте. Затем прошла атака через Симеоне, который прострелил на Гризманна, а уже Хулиан добил куда надо. Третий гол — это Галан прорвался и прострелил четко на де Пауля.

6 - Atlético de Madrid had six shots on target in the first half against Real Valladolid, their highest half-time tally away from home in @LaLigaEN since May 2021 against Barcelona (also six).



Attacking. pic.twitter.com/eZrGLpsTjK — OptaJose (@OptaJose) November 30, 2024

"Вальядолид" даже не имитировал сопротивление, и уже после этих голов в первом тайме публика потянулась к выходу. Стадион начал пустеть.

Смотрели только фаны "Атлетико" - и Гризманн их порадовал истинным шедевром. Как он развернулся! Как пробил! Вау!

Такой "Атлетико" еще поборется даже за чемпионство — почему нет? В таблице у "Матрасников" 32 очка, а у "Барсы" - 34. Касательно "Вальядолида", то он последний с 9 баллами и, скорее всего, если уже завтра Пауло Пессолано будет отправлен в отставку. То, как играет "Пусела" - катастрофа.

15-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" - "Атлетико" - 0:5

Голы: Ленгле, 26, Альварес, 35, де Пауль, 37, Гризманн, 52, Серлот, 90+5

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес, Ба, Хави Санчес (Туами, 46), Джемерт, Лукас Роса — Моро (Месегер, 46), Амалла (Юрич, 12), Кике Перес (Мартин, 85), Иван Санчес — Силла (Латаса, 62)

"Атлетико": Облак — Льоренте, Хименес, Ленгле, Галан (Рейнилду, 46) — Симеоне, де Пауль (Коке, 64), Барриос (Самуэл Лино, 79), Галлахер — Гризманн (Серлот, 64), Альварес (Корреа, 64)

Предупреждения: Кике Перес, 32 — Галан, 41, Симеоне, 75

Когда-то Жозе Моуриньо предлагал Гвардиоле забрать домой мяч после того, как его "Сити" владел им 80% времени, но проиграл. Сегодня то же самое мог бы предложить Маноло Гонсалес Клаудио Хиральдесу.

Реально — процент владения мяча у "Сельты" в итоге остановился на 79,2%! При этом остроту создавали почти сугубо хозяева в контратаках и на стандартах.

Ирвин Кардона открыл счет, пробежав с мячом метров 40 и смачно пальнув из-за пределов штрафной. Леандро Кабрера удвоил его после подачи с углового.

Мингеса на дриблинге заработал для Аспаса пенальти в конце, ненадолго вернув интригу, но еще одна классная контратака с пасом на ход свежему Шеддире расставила все по местам.

"Эспаньол" победил впервые за три тура, и у него теперь 13 баллов, это 18-е место. У "Сельты" 18 очков, 11-я строчка и явные проблемы с позиционным нападением.

15-й тур Примеры. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Сельта" - 3:1

Голы: Кардона, 40, Кабрера, 53, Шеддира, 87 — Аспас, 83 (с пенальти)

"Эспаньол": Жоан Гарсия — Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан — Лосано (Ромеро, 67) — Жоффре (Техеро, 84), Смит (Бауса, 61), Крал, Пуадо — Кардона (Шеддира, 67)

"Сельта": Гуаита — Хави Родригес, Старфельт, Маркос Алонсо (Манкильо, 80) — Бамба, Мингеса, Дамиан Родригес (Сотело, 67), Мориба (Альфон, 80), Уго Альварес (Сведберг, 46)— Аспас, Дувикас (Борха Иглесиас, 46)

Предупреждения: Кумбулла, 55, Жоан Гарсия, 86 — Маркос Алонсо, 35, Уго Альварес, 45+1

Вроде скромная вывеска, но прекрасный матч выдали двое середняков.

Моментов было — хоть отбавляй. "Алавес" играл первым номером, "Леганес" на контратаках, но при этом оба остро, интересно, без страха.

В первом тайме самые яркие впечатления — два сэйва Сивера после ударов Розье, а еще промах Висенте с центра штрафной.

Сразу после перерыва были еще шансы, даже неиспользованный выход 2 в 1, но по итогу голов пришлось ждать больше часа. Первыми выстрелили гости — гениальные финт и навес от Рабы превратил в гол Оскар Арнаис. "Алавес" же ответил в самом эндшпиле — любимец публики Висенте издали прошил своих и чужих, вогнав мяч под ближнюю штангу.

В таблице после ничьей у басков 14 очков, у "Леги" - 15. Обе команды держатся над зоной вылета.

15-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Леганес" - 1:1

Голы: Висенте, 87 — Оскар, 67

"Алавес": Сивера — Теналья (Ромеро, 77), Абгар, Моуриньо, Диарра — Гевара, Бланко (Тони Мартинес, 70), Гуриди (Жордан, 77) — Висенте, Кике, Мартин (Стоичков, 70)

"Леганес": Дмитрович — Розье, Серхио Гонсалес, Настасич, Хави Эрнандес — Тапиа, Нею — Раба (Чикко, 77), Оскар, Крус (де ла Фуэнте, 63) — Диего Гарсия (Саэнс, 82)

Предупреждения: Абгар, 80 — Хави Эрнандес, 27, Нею, 90+3, Саэнс, 90+4, Тапиа, 90+6