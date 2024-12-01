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"Мы снижаем уровень того, что делали раньше": полузащитник Барселоны объяснил поражение Лас-Пальмасу
Его гол сегодня не помог
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Рафинья прокомментировал поражение "Лас-Пальмасу” в матче 15 тура испанского чемпионата.
“Мы плохо работаем. Мы снижаем уровень того, что делали раньше.
Есть много вещей, которые мы делаем неправильно. Мы должны изменить ситуацию во вторник. Я злой, поэтому мне все равно на мой гол”, – сказал Рафинья.
Бразилец сравнял счет во встрече на 61 минуте. Этот гол стал для него девятым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. В настоящее время он является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Роберта Левандовского (15). Однако "Лас-Пальмас" впоследствии забил еще один гол.
"Барселона" продолжает лидировать в чемпионате. Правда, по потерянным очкам она уже уступает "Реалу". У мадридцев на четыре зачетных пункта меньше, но еще два поединка в запасе.
Следующую встречу каталонцы проведут против "Мальорки" 3 декабря в гостях.
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