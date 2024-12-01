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"Мы снижаем уровень того, что делали раньше": полузащитник Барселоны объяснил поражение Лас-Пальмасу

Испания

Его гол сегодня не помог

"Мы снижаем уровень того, что делали раньше": полузащитник Барселоны объяснил поражение Лас-Пальмасу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Рафинья прокомментировал поражение "Лас-Пальмасу” в матче 15 тура испанского чемпионата.

“Мы плохо работаем. Мы снижаем уровень того, что делали раньше.

Есть много вещей, которые мы делаем неправильно. Мы должны изменить ситуацию во вторник. Я злой, поэтому мне все равно на мой гол”, – сказал Рафинья.

Бразилец сравнял счет во встрече на 61 минуте. Этот гол стал для него девятым в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. В настоящее время он является вторым лучшим бомбардиром чемпионата после Роберта Левандовского (15). Однако "Лас-Пальмас" впоследствии забил еще один гол.

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"Барселона" продолжает лидировать в чемпионате. Правда, по потерянным очкам она уже уступает "Реалу". У мадридцев на четыре зачетных пункта меньше, но еще два поединка в запасе.

Следующую встречу каталонцы проведут против "Мальорки" 3 декабря в гостях.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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