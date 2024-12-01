Клуб Цыганкова может усилить состав своей команды экс-хавбеком Барселоны

Как сообщает журналист Руди Галетти, испанская "Жирона" и "Комо" проявляют наибольший интерес к Артуру Мело.

Известно, что 28-летний полузащитник "Ювентуса" не будет оставаться в Турине, Клуб готов его продать. Ожидается, что в ближайшее время состоятся дальнейшие конкретные шаги от команд, которые на него претендуют.

Читайте также Марсель и Реал Бетис рассматривают трансфер бывшего звездного хавбека Барселоны

Также известно, что игроком интересуется "Бенфика" и "Марсель". Оба клуба уже отправляли свои запросы "Ювентусу" относительно бразильца, но в последнее время они не вели никаких переговоров с клубом или агентом игрока.

"Ювентус" готов к продаже Артура за сумму, которая не будет превышать 15 миллионов евро. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 8 миллионов евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее Артур Мело уже играл в Ла Лиге, выступая за "Барселону" в период с 2018 года до 2020 года, сыграв за этот клуб 72 матча, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 6 ассистов.