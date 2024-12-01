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Клуб Цыганкова может усилить состав своей команды экс-хавбеком Барселоны

Испания

За игроком следят и другие европейские клубы

Клуб Цыганкова может усилить состав своей команды экс-хавбеком Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Как сообщает журналист Руди Галетти, испанская "Жирона" и "Комо" проявляют наибольший интерес к Артуру Мело.

Известно, что 28-летний полузащитник "Ювентуса" не будет оставаться в Турине, Клуб готов его продать. Ожидается, что в ближайшее время состоятся дальнейшие конкретные шаги от команд, которые на него претендуют.

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Также известно, что игроком интересуется "Бенфика" и "Марсель". Оба клуба уже отправляли свои запросы "Ювентусу" относительно бразильца, но в последнее время они не вели никаких переговоров с клубом или агентом игрока.

"Ювентус" готов к продаже Артура за сумму, которая не будет превышать 15 миллионов евро. Его стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 8 миллионов евро.

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Ранее Артур Мело уже играл в Ла Лиге, выступая за "Барселону" в период с 2018 года до 2020 года, сыграв за этот клуб 72 матча, в которых ему удалось забить 4 гола и отдать 6 ассистов.

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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Андрей Журба
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