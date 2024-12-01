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Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

На такой непростой матч без Цыганкова

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

К сожалению, Виктор Цыганков снова с повреждением и не попал даже в заявку своей команды на матч против "Вильярреала". Это противостояние двух претендентов на еврокубки и к такой игре всегда хочется подходить в сильнейших составах, но не получится.

"Жирона" попытается удивить своего соперника на выезде без помощи украинца.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Примера. 15-й тур.

1 декабря. 15:00. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"

Главный судья: Мигель Ортис Ариас (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Вильярреал" — "Жирона"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Чемпионат Испании Вильярреал Ла Лига Жирона смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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