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Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
На такой непростой матч без Цыганкова
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
К сожалению, Виктор Цыганков снова с повреждением и не попал даже в заявку своей команды на матч против "Вильярреала". Это противостояние двух претендентов на еврокубки и к такой игре всегда хочется подходить в сильнейших составах, но не получится.
"Жирона" попытается удивить своего соперника на выезде без помощи украинца.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.
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Примера. 15-й тур.
1 декабря. 15:00. Вильярреал. "Эстадио де ла Керамика"
Главный судья: Мигель Ортис Ариас (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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