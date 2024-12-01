Реал – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Неожиданный спад формы каталонской "Барселоны" дает шанс команде Андрея Лунина вырваться на первое место, но только при условии, что они выиграют свои два матча в запасе. Если выиграют сегодня, то будут от каталонцев на расстоянии одного балла.

Задача не выглядит чрезвычайно сложной, учитывая игровые проблемы "Хетафе" в этом сезоне.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Примера. 15-й тур.

1 декабря. 17:15. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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