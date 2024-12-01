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Реал – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Команда Анчелотти уже опережает Барселону по потерянным очкам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неожиданный спад формы каталонской "Барселоны" дает шанс команде Андрея Лунина вырваться на первое место, но только при условии, что они выиграют свои два матча в запасе. Если выиграют сегодня, то будут от каталонцев на расстоянии одного балла.
Задача не выглядит чрезвычайно сложной, учитывая игровые проблемы "Хетафе" в этом сезоне.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.
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Примера. 15-й тур.
1 декабря. 17:15. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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