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Реал – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Команда Анчелотти уже опережает Барселону по потерянным очкам

Реал – Хетафе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Неожиданный спад формы каталонской "Барселоны" дает шанс команде Андрея Лунина вырваться на первое место, но только при условии, что они выиграют свои два матча в запасе. Если выиграют сегодня, то будут от каталонцев на расстоянии одного балла.

Задача не выглядит чрезвычайно сложной, учитывая игровые проблемы "Хетафе" в этом сезоне.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Примера. 15-й тур.

1 декабря. 17:15. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Алехандро Эрнандес Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Реал" — "Хетафе"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Карло Анчелотти Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Хетафе Ла Лига Андрей Лунин смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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