Второе увольнение в Ла Лиге. Клуб Роналдо попрощался со своим наставником

На официальном сайте испанского "Реал Вальядолида" сообщается о том, что Пауло Пеццолано уволен с поста главного тренера команды.

41-летний уругвайский специалист, который в прошлом сезоне помог команде вернуться в Ла Лигу, покидает клуб после серии неутешительных результатов. "Вальядолид" занимает последнее место в чемпионате Испании, выиграв лишь две игры и набрав 9 очков в 15-ти турах.

???????????????????????????????????????? ????????????????????????????

Pezzolano no seguirá en el Real Valladolid.https://t.co/t7fR9nzZFb pic.twitter.com/qorn5bx7B9 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 1, 2024

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Пауло Пеццолано возглавил "Вальядолид" в начале апреля 2023 года, проведя во главе клуба 71 матч, в которых он одержал 28 побед и потерпел 28 поражений.