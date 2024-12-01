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Второе увольнение в Ла Лиге. Клуб Роналдо попрощался со своим наставником

Испания

Аутсайдер чемпионата Испании будет искать нового тренера

Второе увольнение в Ла Лиге. Клуб Роналдо попрощался со своим наставником

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте испанского "Реал Вальядолида" сообщается о том, что Пауло Пеццолано уволен с поста главного тренера команды.

41-летний уругвайский специалист, который в прошлом сезоне помог команде вернуться в Ла Лигу, покидает клуб после серии неутешительных результатов. "Вальядолид" занимает последнее место в чемпионате Испании, выиграв лишь две игры и набрав 9 очков в 15-ти турах.

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Пауло Пеццолано возглавил "Вальядолид" в начале апреля 2023 года, проведя во главе клуба 71 матч, в которых он одержал 28 побед и потерпел 28 поражений.

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Вальядолид
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Источник:
Real Valladolid
Опубликовал: Андрей Журба
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