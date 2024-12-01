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Второе увольнение в Ла Лиге. Клуб Роналдо попрощался со своим наставником
Аутсайдер чемпионата Испании будет искать нового тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте испанского "Реал Вальядолида" сообщается о том, что Пауло Пеццолано уволен с поста главного тренера команды.
41-летний уругвайский специалист, который в прошлом сезоне помог команде вернуться в Ла Лигу, покидает клуб после серии неутешительных результатов. "Вальядолид" занимает последнее место в чемпионате Испании, выиграв лишь две игры и набрав 9 очков в 15-ти турах.
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) December 1, 2024
Pezzolano no seguirá en el Real Valladolid.https://t.co/t7fR9nzZFb pic.twitter.com/qorn5bx7B9
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Пауло Пеццолано возглавил "Вальядолид" в начале апреля 2023 года, проведя во главе клуба 71 матч, в которых он одержал 28 побед и потерпел 28 поражений.
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