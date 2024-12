Примера. Вильярреал — Жирона 2:2. Чудесное спасение от Крейчи

"Жирона" после поражения от "Штурма" в ЛЧ (0:1) показала характер на поле "Вильярреала".

Ярко получилось.

В первом тайме моменты были только у "Вильярреала", за который Тьерно Барри забил гол, добив мяч после удара Пино в штангу.

Помимо этого у "Подводников" вспомнить можно еще 3-4 очень опасных контратаки, когда то Фемения чуть промахнется, то Баэна, то Гейе не туда ударит, то Пино запорет идеальный, казалось бы, момент. А в это время у противоположных ворот — ничего; только пустое владение.

6 - Villarreal's Thierno Barry (6, 4G & 2A) is the third player born in 2002 or later to be involved in 6+ goals in LaLiga 2024/25 after Lamine Yamal (12, 5G & 7A) and Fábio Silva (6, 5G & 1A). Early. pic.twitter.com/HqDJhRPjDm