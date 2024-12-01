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Примера. Вильярреал — Жирона 2:2. Чудесное спасение от Крейчи
Каталонцы спаслись от "Субмарины"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
"Жирона" после поражения от "Штурма" в ЛЧ (0:1) показала характер на поле "Вильярреала".
Ярко получилось.
В первом тайме моменты были только у "Вильярреала", за который Тьерно Барри забил гол, добив мяч после удара Пино в штангу.
Помимо этого у "Подводников" вспомнить можно еще 3-4 очень опасных контратаки, когда то Фемения чуть промахнется, то Баэна, то Гейе не туда ударит, то Пино запорет идеальный, казалось бы, момент. А в это время у противоположных ворот — ничего; только пустое владение.
6 - Villarreal's Thierno Barry (6, 4G & 2A) is the third player born in 2002 or later to be involved in 6+ goals in LaLiga 2024/25 after Lamine Yamal (12, 5G & 7A) and Fábio Silva (6, 5G & 1A). Early. pic.twitter.com/HqDJhRPjDm— OptaJose (@OptaJose) December 1, 2024
"Вильярреал" забил второй мяч в первой же атаке после перерыва — это Баэна шикарно прошел с места левого инсайда и выстрелил под перекладину.
В тот момент казалось, что это финиш; ничего не получалось у "Жироны", за которую снова не играл Цыганков. Но помог соперник.
Сейчас сложное время для "Вильярреала" — одновременно травмированы Ахомаш, Пепе, Педраса, Терратс, Байи, Фойт, Айосе Перес; Жерар Морено мог отбегать не более 20 минут. Чтобы выпутаться, Марселино даже ставит опорниа Гейе в атаку! Но отсутствие замен, конечно, сказывается, и команда рано устает.
Как только это случилось — Донни ван де Бек отыграл один мяч, пробив с лету с линии штрафной.
С этого момента на поле начались нервы. "Жирона" бежала вперед, атаковала; "Вильярреалу" было все труднее просто держать мяч. По итогу на 90-й минуте "Субмарина" дрогнула и забил Стуани, но ВАР взялся за дело и увидел крошечный офсайд. Блинд и ван де Бек так ругались, что получили по желтой - они еще не знали, что будет дальше!
Представьте себе: 97-я минута, заброс далеко вперед, Стуани делает скидку - и центрбек Крейчи с лету метров с 25-ти бьет точно под штангу! Невероятно! Как он это сделал!?
В таблице ничья позволила "Вильярреалу" набрать 26 очков, это 4-е место. У "Жироны" - 22 балла и 7-я строчка.
15-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Жирона" - 2:2
Голы: Барри, 23, Баэна, 46 — ван де Бек, 66, Крейчи, 90+7
"Вильярреал": Конде — Фемения, Альбиоль, Логан Кошта, Кардона — Пино (Кабанес, 72), Комесанья, Парехо (Денис Суарес, 78), Баэна (Наварро, 90+4) — Гейе, Барри (Жерар Морено, 71)
"Жирона": Гассанига — Арнау (Блинд, 73), Давид Лопес, Крейчи, Гутьеррес — Мартин (Солис, 59), Ромеу — Хиль, ван де Бек (Порту, 73), Данжума (Абель Руис, 46) — Миовски (Стуани, 59)
Предупреждения: Кардона, 40, Альбиоль, 85 — Крейчи, 18, Хиль, 31, Гутьеррес, 85, ван де Бек, 90+2, Блинд, 90+2, Порту, 90+7
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