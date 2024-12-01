  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. То, чего не хватает Барселоне
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. То, чего не хватает Барселоне

Испания
Обновлено

"Сливочные" штампуют неяркие победы

Примера. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. То, чего не хватает Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" еще ближе подобрался к "Барселоне" в таблице, одолев команду с худшим нападением в Ла Лиге.

Легкая победа; лишь во втором тайме "Хетафе" немного ожил и показал, что способен атаковать.

На старте же команды бегали-бегали примерно полчаса, а тогда ветеран Алан Ньом завалил Рюдигера в штрафной, привезя пенальти. Беллингем исполнил его по-пижонски, но эффективно.

Еще через 8 минут Джуд пустил в прорыв Мбаппе, и тот на удивление четко пробил из-за пределов штрафной под дальнюю штангу.

На этом интрига, если она и была, умерла окончательно и бесповоротно.

Да, во втором тайме "Хетафе" едва не шокировал всех, включая своего тренера, создав момент, но Уче с разворота пробил в штангу и Мадрид не занервничал. Анчелотти хорошо видел, что это случайность, и делал плановые замены, снимал с игры лидеров.

Не ошибся Папа Карло. В концовке "Хета" лишь забился в свою штрафную и отбивался. Мадрид же мог забить и 3-й, и 4-й, но Мбаппе немного комично ошибался. В такой форме нынче Килиан, что и один гол аутсайдеру для него — большой успех.

Так вот "Реал" набрал 33 очка — это на 1 меньше, чем у "Барсы", и на 1 больше, чем у "Атлетико", но лишь у "Сливочных" есть игра в запасе; то есть, они скрытые лидеры, несмотря на 0:4 в Эль Класико. Не одной большой, а множеством маленьких побед добываются трофеи. У команды Флика с этим еще проблемы.

Касательно "Хетафе", он с 13 баллами идет на 17-й строчке.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Беллингем, 30 (с пенальти), Мбаппе, 38

"Реал Мадрид": Куртуа — Васкес, Асенсио, Рюдигер, Фран Гарсия — Вальверде, Себальос, Беллингем (Гюлер, 46) — Браим Диас, Родриго (Модрич, 67), Мбаппе

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Дуарте, Беррокаль (Сантьяго, 75), Рико — Ньом (Уче, 46. Патрик, 66), Милья, Альдерете, Карлес Перес (Сола, 66) — Арамбарри (Да Коста, 46), Альваро (Питер Федерико, 89)

Предупреждения: Себальос, 45+2, Рюдигер, 73 — Ньом, 11, Милья, 47, Альваро, 59, Беррокаль, 73, Рико, 75, Сантьяго, 90

По теме
yellow-arrow
Возрождение Джуда. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Фееричный камбэк без Цыганкова. Вильярреал — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Вильярреал — Жирона 2:2. Чудесное спасение от Крейчи
Реал (Мадрид) Хетафе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 20:46
Ну що ж, по втраченим очкам Королівський Клуб вийшов на своє законне місце. Наступний крок- по невтрченим.. Що з @балом , барсонуті квадробери?
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 9
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 20:46
Ну що ж, по втраченим очкам Королівський Клуб вийшов на своє законне місце. Наступний крок- по невтрченим.. Що з @балом , барсонуті квадробери?
Ответить
1
1
Matachorros (Chicago)
01.12.2024 в 19:50
Ну что б@рселохи, намыливатйте тазики, батя хате...браво реал.
Ответить
1
1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 20:18
Біба і Боба вже намилили один одному "тазіки"
Ответить
0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.12.2024 в 19:39
И еще «То, чего не хватает Барселоне», Барсе и не нужно. Нам нужны красивые матчи, а не то, что сейчас показывает Мадрид.
Ответить
2
1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 20:17
Вчєра красіво слілісь на свой так називаємий 125-лєтній юбілєй. Так і продовжуйте, свині
Ответить
1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.12.2024 в 19:33
Хотелось бы посмотреть тренировку Хетафе. Они наверное отрабатывают не удары по воротам, а удары по ногам, стягивание футболок и трусов с соперника и другие «футбольные» приемы. Ну и нельзя промолчать о бестолковых настроях в последних трех матчах Барсы. Расслабились и весь отрыв от Реала, вся высокая результативность, красивая игра и так далее ушли под хвост алграбовым свиньям.
Ответить
2
2
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 20:15
Під@р шарлатанський, ти краще розкажи скільки ти Барсел@ху відстьогуєш бакинських, щоб цей зечара твою немиту сраку лизав
Ответить
1
1
MАGА KING
01.12.2024 в 20:44
Напиши мой ник у себя на лбу, люди больше дадут
 
0
0
MАGА KING
01.12.2024 в 20:42
Скоро будешь за еду работать.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости