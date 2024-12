Примера. Реал Мадрид — Хетафе 2:0. То, чего не хватает Барселоне

"Реал" еще ближе подобрался к "Барселоне" в таблице, одолев команду с худшим нападением в Ла Лиге.

Легкая победа; лишь во втором тайме "Хетафе" немного ожил и показал, что способен атаковать.

На старте же команды бегали-бегали примерно полчаса, а тогда ветеран Алан Ньом завалил Рюдигера в штрафной, привезя пенальти. Беллингем исполнил его по-пижонски, но эффективно.

Еще через 8 минут Джуд пустил в прорыв Мбаппе, и тот на удивление четко пробил из-за пределов штрафной под дальнюю штангу.

На этом интрига, если она и была, умерла окончательно и бесповоротно.

5 - Only Ante Budimir ???????? (6) has scored more home goals in @LaLiga this season than @KMbappe ???????? (five, tied with Raphinha ????????, Vinícius Jr. ???????? and Lewandowski ????????). Homemade #RealMadridGetafe ???????? #RM pic.twitter.com/vE1NhdL9cq

Да, во втором тайме "Хетафе" едва не шокировал всех, включая своего тренера, создав момент, но Уче с разворота пробил в штангу и Мадрид не занервничал. Анчелотти хорошо видел, что это случайность, и делал плановые замены, снимал с игры лидеров.

Не ошибся Папа Карло. В концовке "Хета" лишь забился в свою штрафную и отбивался. Мадрид же мог забить и 3-й, и 4-й, но Мбаппе немного комично ошибался. В такой форме нынче Килиан, что и один гол аутсайдеру для него — большой успех.

Так вот "Реал" набрал 33 очка — это на 1 меньше, чем у "Барсы", и на 1 больше, чем у "Атлетико", но лишь у "Сливочных" есть игра в запасе; то есть, они скрытые лидеры, несмотря на 0:4 в Эль Класико. Не одной большой, а множеством маленьких побед добываются трофеи. У команды Флика с этим еще проблемы.

Касательно "Хетафе", он с 13 баллами идет на 17-й строчке.

100% - @BellinghamJude ???????? has scored 100% of the penalties he has taken in all competitions in his career in the Top 5 European Leagues (four out of four, two with @realmadrid, both at the Bernabéu and in @LaLigaEN : against Getafe and Almería). Plenty#RealMadridGetafe ???????? pic.twitter.com/LoY1Ntb8cC