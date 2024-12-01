Примера. Бильбао возвращается в зону ЛЧ, дела Ла Реала тоже идут на лад

Проблемно начал сезон "Ла Реал", но на фоне обескровленного "Бетиса" выглядел солидно и победил без вопросов.

О вердибланкос довольно сказать, что в старте Мануэль Пеллегрини выпустил двух парней из молодежки — Гуирао и Хесуса Родригеса. Ну некому играть у них — все в лазарете!

"Сосьедад", увидев такое, убил интригу еще до перерыва — сперва Льоренте с "помощью" Муньоса отправил мяч в свои ворота, а затем Оярсабаль заработал и реализовал пенальти.

Второй тайм — чистая скукота: баски сушили игру, они в этом мастера, а "Бетис" даже напрячь Ремиро как следует не мог. 32:22 по выигранным единоборствам в пользу "Ла Реала" - с такой статистикой он легко держал соперника далеко от ворот.

100 - Mikel Oyarzabal has scored 100 goals in 362 appearances for Real Sociedad in all competitions, making him the fifth player to reach this figure in the club's history, after Satrústegui (163), López Ufarte (127), Ontoria (114) and Darko Kovačević (107). Captain. pic.twitter.com/ailrRj8b6F — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2024

Кажется, 1:0 с "Барселоной" месячной давности окрылили команду Иманола Альгуасиля; с тех пор дома на "Аноэте" она опять понимает, что делает.

В таблице успех принес "Сосьедаду" 21 очко, это 9-е место. "Бетис" с 20 баллами опустился на 10-ю строчку.

15-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:0

Голы: Льоренте, 14 (автогол), Оярсабаль, 31 (с пенальти)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Арамбуру, Субельдия, Агер (Пачеко, 46), Муньос — Браис Мендес (Оласагасти, 80), Субименди, Турьентес (Марин, 55) — Кубо, Оярсабаль (Садик, 71), Барренечеа (Серхио Гомес, 55)

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Бартра, Льоренте, Перро — Гуирао (Лосада, 55), Альтимира (Флорес, 83) — Хесус Родригес (Хуанми, 83), Ло Чельсо, Абде (Авила, 55) — Витор Роке (Бакамбу, 71)

Предупреждения: Оярсабаль, 45+2, Агер, 45+6, Барренечеа, 47 — Бартра, 45+2, Авила, 79

Очень крепкую команду собрал в Бильбао Эрнесто Вальверде. Даже в гостях и в плотном графике она не тормозит, бьется, побеждает.

Сегодня, вот, Айтор Паредес рано подставил своих, выведя Нтека на ворота, чем тот воспользовался. Но что было дальше?

Бильбао доминировал, пробивал, и только мастерство Батальи держало "Райо" в игре после попыток Берчиче, Нико и Беренгера.

Но не могло же так быть вечно, правда?

Во втором тайме Вальверде еще усилил атаку Сансетом — и пошли голы. Первый Ойан забил после элегантного заброса на дальнюю штангу от Нико Уильямса, однозначно главной звезды "Атлетика". Ну, а второй мяч — это уже чистое искусство от самого Сансета. Так попасть в одно касание из-за пределов штрафной мог только большой мастер.

7 - Midfielder Top Scorers in the Top 5 European Leagues in the 2024/25 season



8 - Cole Palmer ????????????????????????????

8 - Yoane Wissa ????????

8 - Brian Mbeumo ????????

7 - Oihan Sancet ????



Predator.@Athletic_en #ATH ❤???? pic.twitter.com/xHNkFl3vPW — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2024

В таблице волевая победа подняла Бильбао на 4-е место с 26 очками., причем баски не просто находятся, но и играют на уровне зоны ЛЧ, что еще важнее. Касательно "Райо", то у него 13-е место и 16 баллов; для его уровня задач тоже неплохо.

15-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Нтека, 14 — Сансет, 65, 78

"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Мумин, Лежен, Чаваррия — Паласон (Трехо, 74), Сисс (Гумбау, 74), Валентин (Педро Диас, 82), Альваро Гарсия — Нтека (Камельо, 65), Эмбарба (де Фрутос, 64)

"Атлетик": Агирресабала — Лекуэ (де Маркос, 56), Йерай, Паредес, Берчиче — де Галларета (Весга, 75), Яуресигар (Унаи Гомес, 57) — Уильямс (Джало, 64), Беренгер, Нико Уильямс — Гурусета (Сансет, 56)

Предупреждения: Сисс, 69, Гумбау, 76, Альваро Гарсия, 90+5