Примера. Бильбао возвращается в зону ЛЧ, дела Ла Реала тоже идут на лад

Проблемно начал сезон "Ла Реал", но на фоне обескровленного "Бетиса" выглядел солидно и победил без вопросов.

О вердибланкос довольно сказать, что в старте Мануэль Пеллегрини выпустил двух парней из молодежки — Гуирао и Хесуса Родригеса. Ну некому играть у них — все в лазарете!

"Сосьедад", увидев такое, убил интригу еще до перерыва — сперва Льоренте с "помощью" Муньоса отправил мяч в свои ворота, а затем Оярсабаль заработал и реализовал пенальти.

Второй тайм — чистая скукота: баски сушили игру, они в этом мастера, а "Бетис" даже напрячь Ремиро как следует не мог. 32:22 по выигранным единоборствам в пользу "Ла Реала" - с такой статистикой он легко держал соперника далеко от ворот.

100 - Mikel Oyarzabal has scored 100 goals in 362 appearances for Real Sociedad in all competitions, making him the fifth player to reach this figure in the club's history, after Satrústegui (163), López Ufarte (127), Ontoria (114) and Darko Kovačević (107). Captain. pic.twitter.com/ailrRj8b6F