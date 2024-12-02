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Анчелотти оценил игру Мбаппе и состояние Беллингема после матча с Хетафе

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Комментарий наставника "сливочных"

Анчелотти оценил игру Мбаппе и состояние Беллингема после матча с Хетафе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов после победы над "Хетафе" (2:0) в 15-м туре Ла Лиги.

"Команда выглядит хорошо, сконцентрированной, сбалансированной и с хорошим настроем. Мы контролировали игру и заслуженно победили. Естественно, что после 75 минут мы немного сбавили обороты. У нас было несколько выходов один на один, к тому же мы играли в среду вечером и вернулись в 6 утра в четверг.

Несмотря на трудности и многочисленные травмы, мы боремся. Тот факт, что к нам вернулись настрой, концентрация и дух, наполняет меня еще большей уверенностью. Мы собираемся постепенно решать проблемы, а пока что мы боремся.

Мбаппе провел отличный поединок. Он был опасен, как всегда, и забил важный и фантастически исполненный гол. Он создавал моменты и был очень активен. Это то, чего мы от него хотим. Болельщики как никто другой понимают текущее положение команды и футболистов. Мбаппе мог бы сыграть лучше против "Ливерпуля", и они поддержали его, что вполне справедливо.

Пенальтисты? Когда был в строю Винисиниус с Мбаппе - они распределяли между собой. Теперь Мбаппе это делает с Беллингемом. Они сошлись на том, что бить будет Джуд.

Замена Беллингема в перерыве? У него были проблемы с шеей. Она затекла, и он не мог продолжать", - подытожил итальянец.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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