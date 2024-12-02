Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти оценил игру Мбаппе и состояние Беллингема после матча с Хетафе
Комментарий наставника "сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопросы журналистов после победы над "Хетафе" (2:0) в 15-м туре Ла Лиги.
"Команда выглядит хорошо, сконцентрированной, сбалансированной и с хорошим настроем. Мы контролировали игру и заслуженно победили. Естественно, что после 75 минут мы немного сбавили обороты. У нас было несколько выходов один на один, к тому же мы играли в среду вечером и вернулись в 6 утра в четверг.
Несмотря на трудности и многочисленные травмы, мы боремся. Тот факт, что к нам вернулись настрой, концентрация и дух, наполняет меня еще большей уверенностью. Мы собираемся постепенно решать проблемы, а пока что мы боремся.
Мбаппе провел отличный поединок. Он был опасен, как всегда, и забил важный и фантастически исполненный гол. Он создавал моменты и был очень активен. Это то, чего мы от него хотим. Болельщики как никто другой понимают текущее положение команды и футболистов. Мбаппе мог бы сыграть лучше против "Ливерпуля", и они поддержали его, что вполне справедливо.
Пенальтисты? Когда был в строю Винисиниус с Мбаппе - они распределяли между собой. Теперь Мбаппе это делает с Беллингемом. Они сошлись на том, что бить будет Джуд.
Замена Беллингема в перерыве? У него были проблемы с шеей. Она затекла, и он не мог продолжать", - подытожил итальянец.
Популярное сейчас
- Динамо – Александрия (x2), Бавария – Байер, Тоттенхэм – Челси, Жирона – Реал. Расписание футбола на 2 – 8 декабря
- Фиорентина сообщила о состоянии Бове, который потерял сознание в матче с Интером
- Трубин против Ароки: наибольшее количество сейвов в Примейре с мая и звание игрока матча. Оценки украинца
- "У меня был лишь один легкий сезон". Анчелотти высказался о последних проблемах команды и игре Мбаппе
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Пресс-аташе Черноморца – комментатору матча с Александрией: Ты унижал команду публично. С тобой будет отдельный разговор