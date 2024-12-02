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Дубль главного бомбардира. Райо Вальекано - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча
Баски возвращаются в зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" одержал волевую победу над "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании.
Три очка команде из Бильбао принес ее лучший бомбардир Ойан Сансет.
В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетик" теперь занимает 4-е место, "Райо Вальекано" - 13-й.
Мадрид. "Эстадио Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 1:2
Голы: Нтека, 14 — Сансет, 65, 78
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