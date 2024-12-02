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Дубль главного бомбардира. Райо Вальекано - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания

Баски возвращаются в зону ЛЧ

Дубль главного бомбардира. Райо Вальекано - Атлетик 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" одержал волевую победу над "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании.

Три очка команде из Бильбао принес ее лучший бомбардир Ойан Сансет.

В турнирной таблице Ла Лиги "Атлетик" теперь занимает 4-е место, "Райо Вальекано" - 13-й.

Мадрид. "Эстадио Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Атлетик" - 1:2

Голы: Нтека, 14 — Сансет, 65, 78

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