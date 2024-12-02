Автогол и пенальти. Реал Сосьедад - Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча

"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" в матче 15-го тура чемпионата Испании.

Три очка "бело-синим" принесли автогол Диего Льоренте и реализованный пенальти Микеля Оярсабаля.

В турнирной таблице "Сосьедад" теперь на один балл и на одну позицию опережает "Бетис" (9 и 10 места, соответственно).

15-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:0

Голы: Льоренте, 14 (автогол), Оярсабаль, 31 (с пенальти)