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Автогол и пенальти. Реал Сосьедад - Бетис 2:0. Видео голов и обзор матча
Баски продолжают чередовать победы с поражениями
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" обыграл "Бетис" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Три очка "бело-синим" принесли автогол Диего Льоренте и реализованный пенальти Микеля Оярсабаля.
В турнирной таблице "Сосьедад" теперь на один балл и на одну позицию опережает "Бетис" (9 и 10 места, соответственно).
15-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"
"Реал Сосьедад" - "Бетис" - 2:0
Голы: Льоренте, 14 (автогол), Оярсабаль, 31 (с пенальти)
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