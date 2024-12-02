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Игрок Реала уверен, что Мбаппе забьет много голов, сравнив его нынешнюю ситуацию с бутылкой кетчупа
Посмотрим, осуществится ли этот прогноз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал" дома победил "Хетафе" со счетом 2:0. Одним из авторов забитого мяча стал Килиан Мбаппе, который находится под шквалом критики за невыразительную игру в составе "сливочных". Впрочем, голкипер мадридцев Тибо Куртуа уверяет, что француз еще продемонстрирует свою бешеную результативность.
"Он должен продолжать идти вперед, и я уверен, что в конечном итоге он забьет много голов. Иногда это как бутылка (кетчупа): как бы сильно вы по ней не били, она выливается лишь понемногу, а потом вдруг выливается вся. Думаю, с ним будет так же", - цитирует Тибо Куртуа Foot Mercato.
Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 19 матчей, где отметился 10 голами и 2 ассистами.
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