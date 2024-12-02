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Майкл Оуэн: Реал - это Святой Грааль для футболиста, но давление настолько велико, что ты не можешь даже дышать
Англичанин хорошо это прочувствовал на себе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Присоединившись летом к мадридскому "Реалу", Килиан Мбаппе, несомненно, переживает один из самых сложных периодов в своей спортивной карьере. Капитан сборной Франции переживает игровой кризис, из-за чего он сталкивается с большим количеством критики. Майкл Оуэн, который покинул "Ливерпуль", чтобы присоединиться к "Реалу", также имел немалые проблемы, когда играл в Ла Лиге. В интервью изданию The Athletic обладатель "Золотого мяча" 2001 года поделился своими впечатлениями от пребывания в испанской столице.
""Реал" - это Святой Грааль для футболиста, но давление настолько велико, что ты не можешь даже дышать. Как только я принял решение поехать в Мадрид, я потерял контроль над своей карьерой. Это был конец восприятия меня как игрока, которое имели другие. Это было не то, чего я ожидал. "Реал" - это клуб с историей, гламуром и всем, о чем мечтает футболист, но когда ты попадаешь туда, то понимаешь, что это место, где можешь потерять свою сущность. В моем случае это стоило мне профессиональной жизни", - заявил англичанин.
Отметим, что Майкл Оуэн провел в "Реале" лишь один сезон (2004/05), где он отметился 16 голами и 4 ассистами в 45 матчах за "сливочных".
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