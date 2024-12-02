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Севилья - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Севилья - Осасуна: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" Гарсии Пименты после ужасного старта сезона немного улучшила свою турнирную ситуацию (12-е место). "Нервионцы" в последних шести матчах чемпионата одержала три победы и три поражения. На прошлой неделе им удалось минимально обыграть "Райо Вальекано", однако сегодня их будет ждать более серьезный соперник.
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"Осасуна" под руководством Висенте Морено продемонстрировала, что не боится открыто играть против соперников, которые выше классом и получать над ними положительный результат ("Барселона" и "Реал Сосьедад" на себе это уже почувствовали). Поэтому памплонцы могут сыграть с позиции силы против "Севильи", поскольку хозяева сейчас уже не является той командой, которая стабильно попадала в еврокубки.
Ла Лига. 15-й тур
2 декабря. 22:00. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Осасуна"
Главный арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: Megogo Football 2
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