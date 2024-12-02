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Реал нашел альтернативу Тренту в Ман Юнайтед - известен ценник
"Королевскому" клубу придется раскошелиться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает Relevo. По информации источника, "сливочные" рассматривают подписание 25-летнего португальца в качестве альтернативного варианта на случай, если им не удастся договориться с Трентом Александером-Арнольдом, у которого летом 2025 года заканчивается контракт с "Ливерпулем". Отмечается, что "Реал" уже выходил на связь с окружением Далота. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, не готов расставаться с Диогу менее чем за 50 млн евро. В текущем сезоне Далот принял участие в 21 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя результативными передачами.
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???? BREAKING: Real Madrid are interested in Diogo Dalot.— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 2, 2024
They've asked about him and his price is €50m. @relevo pic.twitter.com/NS7B2NBM3Z
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Источник:Relevo
Опубликовал: Александр Бураков
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