Реал нашел альтернативу Тренту в Ман Юнайтед - известен ценник

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может перейти в мадридский "Реал". Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, "сливочные" рассматривают подписание 25-летнего португальца в качестве альтернативного варианта на случай, если им не удастся договориться с Трентом Александером-Арнольдом, у которого летом 2025 года заканчивается контракт с "Ливерпулем".

Отмечается, что "Реал" уже выходил на связь с окружением Далота. "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, не готов расставаться с Диогу менее чем за 50 млн евро.

В текущем сезоне Далот принял участие в 21 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился двумя результативными передачами.

