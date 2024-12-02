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Карло Анчелотти о молодом таланте Реала: Что ему нужно, чтобы играть? Ему нужно работать

Испания

Такое видение у итальянского специалиста

Карло Анчелотти о молодом таланте Реала: Что ему нужно, чтобы играть? Ему нужно работать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В воскресенье "сливочные" уверенно переиграли на своем поле "Хетафе" со счетом 2:0. Этот матч в запасе провел бразилец Эндрик, который после перехода из "Палмейраса" в "Реал" никак не может найти свою форму. После поединка Карло Анчелотти объяснил, при каких условиях 18-летний нападающий может появиться на поле.

"Что ему нужно, чтобы играть? Ему нужно работать. Он не вышел, потому что Мбаппе был очень опасным, а остальные также действовали хорошо. К следующей игре он будет готов", - цитирует слова тренера "Реала" Marca.

Отметим, что в этом сезоне Эндрик провел 12 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эндрик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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