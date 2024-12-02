Реал намерен продлить контракт с талантливым воспитанником своей академии

"Реал Мадрид" намерен продлить контракт с талантливым 21-летним воспитанником собственной академии.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство мадридского "Реала" очень довольно игрой Рауля Асенсио, который получил свой шанс из-за большого количества травмированных игроков в составе "сливочных". В клубе готовят новое предложение для 21-летнего испанского защитника с более высокой зарплатой.

Действующий контракт Рауля Асенсио с клубом истекает в июне 2026 года.

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Отметим, что Рауль Асенсио уже успел принять участие в трех матчах Ла Лиги за "Реал", отметившись ассистом, а также он вышел с первых минут на поле в матче против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов.