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Мальорка — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Кризисный лидер едет в негостеприимное место

Мальорка — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после трех подряд осечек в чемпионате почти рассталась с лидерством, и теперь ей нужно хотя бы не усугубить кризис. Удастся ли?

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Скажем так, будет трудно. "Мальорка" - одна из самых жестких, вязких, надежных в обороне команд Ла Лиги. Да, "Киноварь" забила только 15 голов в 15 турах, зато их оборона пропустила 13 — лучше защищаются только "Реал" и "Атлетико". Вдобавок "Мальорка" большинство побед добывает именно на "Сон Моиш", где уже останавливала "Барсу" в прошлом сезоне (2:2).

Только резко улучшив игру во всех линиях "Барса" сможет добыть результат, но получится ли у Ганси Флика? Это его первый заметный кризис после приезда в Каталонию.

И хватит ли у команды сил на его изнурительный, очень физический стиль футбола? Многим кажется, что батарейки уже начали садиться.

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Ответы на эти и другие вопросы мы увидим во вторник, 3 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2. Начало матча — в 20:00 по Киеву.

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