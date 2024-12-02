Юбилейный гол и очередное достижение. Капитан Реал Сосьедада догнал Педро Уральде в списке лучших бомбардиров в истории клуба

Вчера "Реал Сосьедад" переиграл "Бетис" со счетом 2:0. Капитан басков Микель Оярсабаль также отличился в этом поединке, реализовав пенальти в первом тайме.

Как сообщает Marca, для 27-летнего нападающего это стал юбилейным, 100-м голом в футболке "Реал Сосьедада". Микель Оярсабаль занимает восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба и по количеству забитых мячей испанец догнал двукратного победителя Ла Лиги в составе "бело-синих" Педро Уральде. Наиболее результативным игроком "Реал Сосьедада" является Хесус Мария Сатрустеги, который отличился за басков 162 раза.

Отметим, что Микель Оярсабаль в этом сезоне провел 18 матчей, где отметился 3 голами и 2 ассистами.