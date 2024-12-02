Барселона отказалась от миллиона евро в день за задержку реконструкции Камп Ноу

Возвращение "Барселоны" на "Камп Ноу" может состояться не раньше февраля следующего года или в конце текущего сезона. Причиной задержки стали непредвиденные обстоятельства и осложнения во время строительных работ.

В контракте с турецкой компанией "Limak" был прописан штраф в размере 1 миллион евро за каждый день задержки работ после 29 ноября. Однако, несмотря на это, "Барселона" решила не взимать такую плату.

Клуб принял такое решение по нескольким причинам. Во-первых, юридические споры могли бы затянуться, а "Барселона" не хотела рисковать еще большими задержками. Во-вторых, клуб доволен работой строительной компании и не желает портить с ней отношения.