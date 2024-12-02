  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона отказалась от миллиона евро в день за задержку реконструкции Камп Ноу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона отказалась от миллиона евро в день за задержку реконструкции Камп Ноу

Испания

Барселона пошла на уступки

Барселона отказалась от миллиона евро в день за задержку реконструкции Камп Ноу

fc barcelona

Новина українською

Возвращение "Барселоны" на "Камп Ноу" может состояться не раньше февраля следующего года или в конце текущего сезона. Причиной задержки стали непредвиденные обстоятельства и осложнения во время строительных работ.

В контракте с турецкой компанией "Limak" был прописан штраф в размере 1 миллион евро за каждый день задержки работ после 29 ноября. Однако, несмотря на это, "Барселона" решила не взимать такую плату.

Клуб принял такое решение по нескольким причинам. Во-первых, юридические споры могли бы затянуться, а "Барселона" не хотела рисковать еще большими задержками. Во-вторых, клуб доволен работой строительной компании и не желает портить с ней отношения.

Читайте такжеДинамо и Шахтер потеряли очки, Ливерпуль победил Ман Сити, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 1 декабря
По теме
yellow-arrow
Юбилейный гол и очередное достижение. Капитан Реал Сосьедада догнал Педро Уральде в списке лучших бомбардиров в истории клуба
yellow-arrow
Реал намерен продлить контракт с талантливым воспитанником своей академии
yellow-arrow
Мальорка — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Барселона Камп Ноу Spotify Камп Ноу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости