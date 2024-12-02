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Тренер Барселоны - о Щенсном: Безусловно, он очень хорошо показывает себя на тренировках
Клуб не планирует менять Иньяки
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик высказался о новом вратаре команды Войцехе Щенсном.
"Безусловно, Щенсный очень хорошо показывает себя на тренировках... Но мы не планируем менять вратаря. Иньяки - №1", - сказал Флик.
Польский вратарь присоединился к "Барселоне" свободным агентом после травмы Тер Штегена. Щенсный подписал контракт с испанским клубом до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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