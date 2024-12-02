Испанские гранды заинтересованы в подписании звездного нападающего Лиги 1

Испанские гранды нацелены на подписание результативного английского нападающего.

Как сообщают источники издания TBR Football, "Барселона", "Реал" и "Атлетико" активно наблюдают за 23-летним нападающим "Марселя" Мейсоном Гринвудом. Испанские гранды были впечатлены формой англичанина в начале этого сезона, а также они следили за игроком, когда он играл на правах аренды в "Хетафе" в прошлом сезоне. Тогда Гринвуд забил 10 голов и отдал 6 ассистов в 36 матчах за испанский клуб. Все три клуба будут и в дальнейшем наблюдать за Гринвудом.

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Также отмечается, что "Манчестер Юнайтед" может получить значительную сумму в 2025 году, если "Марсель" продаст 23-летнего англичанина. Известно, что во время трансфера между клубами был согласован пункт, в котором указано, что "красные дьяволы" получат около 50% от суммы следующей продажи футболиста.

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Добавим, что в этом сезоне Мейсон Гринвуд провел 13 матчей за "Марсель" в Лиге 1, отметившись 9 голами и 2 ассистами. Его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.