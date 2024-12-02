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Тренер Барселоны рассказал, сыграет ли Араухо против Мальорки
Он чувствует себя лучше (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик высказался о восстановлении Рональда Араухо.
"Он чувствует себя лучше. Он уже сейчас на хорошем уровне. Я не знаю, вернется ли Араухо завтра или в следующих играх, я хочу, чтобы он чувствовал себя на 100% готовым к возвращению", - сказал Флик.
Напомним, что матч "Мальорка" - "Барселона" стартует 2 декабря в 20:00 по Киеву.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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