Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Результат определился за три минуты. Севилья - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча
Ничья на Писхуане
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" расписала ничью в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании против "Осасуны".
На 69-й минуте гости вышли вперед благодаря усилиям Анте Будимира, но через три минуты счет сравнял Доди Лукебакьо.
В турнирной таблице "Севилья" теперь 11-я, "Осасуна" - 7-я.
15-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
"Севилья" - "Осасуна" - 1:1
Голы: Лукебакьо, 72 — Будимир, 69
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ
- Известны оценки Довбика за матч против Аталанты
- Реал хочет попросить своего бывшего тренера поговорить с Мбаппе относительно его игры
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Камбек Зори, Украина может потерять талантливого нападающего и поражение Ромы. Главные новости за 2 декабря
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн