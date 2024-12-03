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Результат определился за три минуты. Севилья - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Ничья на Писхуане

Результат определился за три минуты. Севилья - Осасуна 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" расписала ничью в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании против "Осасуны".

На 69-й минуте гости вышли вперед благодаря усилиям Анте Будимира, но через три минуты счет сравнял Доди Лукебакьо.

В турнирной таблице "Севилья" теперь 11-я, "Осасуна" - 7-я.

15-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Осасуна" - 1:1

Голы: Лукебакьо, 72 — Будимир, 69

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