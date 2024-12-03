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Мальорка - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Мальорка - Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu
"Барселона" набрала лишь 1 очко в 3 последних турах, и это самый глубокий ее кризис после прихода Ханси Флика. "Мальорка", в свою очередь, на отличном ходу и идет в зоне еврокубков. Это не банальный матч гранда против лузера, а игра на три результата. Все может случиться на "Сон Муа" во вторник, и даже победа "Киновари" на фоне последних событий вряд ли кого-то удивит.
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Ла Лига. 19-й тур
3 декабря. 20:00. Мальорка. "Сон Муа"
"Мальорка" - "Барселона"
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: Megogo Football 2
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