Мальорка - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" набрала лишь 1 очко в 3 последних турах, и это самый глубокий ее кризис после прихода Ханси Флика. "Мальорка", в свою очередь, на отличном ходу и идет в зоне еврокубков. Это не банальный матч гранда против лузера, а игра на три результата. Все может случиться на "Сон Муа" во вторник, и даже победа "Киновари" на фоне последних событий вряд ли кого-то удивит.

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Ла Лига. 19-й тур

3 декабря. 20:00. Мальорка. "Сон Муа"

"Мальорка" - "Барселона"

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: Megogo Football 2