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В декабре Реал проведет в пути почти 20 000 километров

Испания

Безумный график будет у мадридцев

В декабре Реал проведет в пути почти 20 000 километров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" еще далек от своей оптимальной формы, однако немалое количество травмированных сейчас будет накладываться на тяжелый календарь для команды. Сливочные в декабре проведут 7 матчей, и только два из них сыграют на своем поле.

Как сообщает Mundo Deportivo, в этом месяце "сливочные" проведут в дороге почти 20 000 километров. После домашней победы над "Хетафе" (1 декабря), подопечных Карла Анчелотти ждут выездные матчи против "Атлетика Бильбао" (4 декабря), "Жироны" (7 декабря), "Аталанты" (10 декабря, Лига чемпионов), "Райо Вальекано" (14 декабря), финал Клубного кубка мира ФИФА, который состоится в Катаре (18 декабря).

Последний поединок 2024 года "сливочные" сыграют на родном "Сантьяго Бернабеу" против "Севильи" (22 декабря).

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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