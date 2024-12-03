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Защитник Барселоны: Конечная цель - вернуться на поле и сыграть как можно больше игр, но это будет трудно
Сейчас там есть сильная конкуренция на его позиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андреас Кристенсен был важным игроком для Хави в прошлом сезоне. Однако, датский центрбек в августе перенес операцию, чтобы попытаться решить проблемы с левым ахилловым сухожилием. 28-летний защитник в январе должен вернуться на поле и заявил, что будет бороться за попадание в основной состав "Барселоны".
"Прошло много времени, и именно поэтому я решил поговорить. Я чувствую себя хорошо, мы прошли переломный момент. Мы сделали небольшую операцию. Настолько незначительную, что ее можно считать чисткой. Это не должно повлиять на время моего возвращения. А если и повлияет, то ускорит. [О слухах об уходе из "Барсы"] Вы не можете ничего делать, кроме как улыбаться, когда ничего не слышите. Я могу говорить только о разговорах, которые я имел с клубом, и пока что они лишь сказали мне убедиться, что я готов, и что они с нетерпением ждут моего возвращения", - цитирует слова Кристенсена Mundo Deportivo.
Сыграв лишь несколько минут в начале сезона, датский центрбек вернется в условиях, когда Кубарси и Иньиго Мартинес закрепились в основе, а Араухо и Эрик Гарсия восстановятся после травм, поэтому ему будет сложно завоевать место в стартовом составе.
"Я отношусь к этому с пониманием того, что будет тяжело. Они невероятно хорошо поработали, и от меня зависит, смогу ли я их победить. Конечная цель - вернуться и сыграть как можно больше игр, но это будет тяжело.Я давно не говорил с ним [Ханси Фликом] о тактических вещах, но я сыграл 6 матчей в предсезонке, поэтому это вполне может быть идеей, но я думаю, что в основном это будет позиция центрального защитника. Это также то место, где я больше всего хотел бы играть", - заявил Андреас Кристенсен.
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