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Игрок мадридского Атлетико: Мы сплочены как никогда, и это отражается на наших результатах

Испания

Футболист пребывает в восторге от текущего сезона

Игрок мадридского Атлетико: Мы сплочены как никогда, и это отражается на наших результатах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После неудачного начала сезона, "матрасники" набрали ход и одержали семь побед подряд во всех турнирах и отстают от лидера, "Барселоны", лишь на два очка. Полузащитник "Атлетико" Пабло Барриос отметил, что его команда сумела найти свою игру и до конца будут бороться за трофеи.

"Мы сплочены как никогда. Мы все идем в одинаковом направлении, и вы можете видеть это на наших результатах. Мы на правильном пути и надеемся продолжать в том же духе. Ла Лига очень длинная. Сейчас декабрь, а до конца чемпионата еще много, но надеюсь, мы продолжим выступать, чтобы иметь возможность выбора. Я рад помочь команде на любой позиции, и для меня это честь", - цитирует слова испанца Mundo Deportivo.

Добавим, что в этом сезоне Пабло Барриос сыграл 12 матчей и отметился одним ассистом.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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