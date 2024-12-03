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Клуб Ла Лиги объявил об увольнении главного тренера

Испания

Команда уже назначила ему замену

Клуб Ла Лиги объявил об увольнении главного тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Луис Гарсия Пласа больше не тренер "Алавеса". Клуб из Витории уволил своего наставника после того, как не смог преодолеть плохую серию результатов. В последних девяти матчах Ла Лиги они набрали лишь четыре очка из 27 возможных, одержав лишь одну победу над "Мальоркой".

""Депортиво Алавес" выражает благодарность Луису Гарсии Пласе за его работу и преданность делу во время пребывания на посту тренера команды и желает ему успехов в его будущих профессиональных и личных проектах", - говорится в заявлении "бело-голубых".

Это решение удивило сторонников "Алавеса", которые, несмотря на плохие результаты команды, всегда поддерживали тренера, скандируя его имя в минувшую субботу после ничьей 1:1 с "Леганесом", прямым конкурентом в борьбе за выживание. Стоит напомнить, что наставник "лис" летом продлил свой контракт до июня 2026 года. Это тем более удивительно, поскольку под руководством Гарсии Пласы команда никогда не оказывалась в зоне вылета.

Также "Алавес" назначил замену Гарсии Пласы и теперь "бело-голубых" будет возглавлять аргентинец Эдуардо Коудет. Ранее он работал с бразильскими "Интернасьоналем" и "Атлетико Минейро", а также с испанской "Сельтой".

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Алавес (Витория-Гастейс) Луис Гарсия Пласа
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Источник:
Алавес
Опубликовал: Александр Гресь
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