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Вингер Осасуны, арендованный у Баварии, из-за травмы выбыл на полтора месяца

Испания

Висенте Морено потерял важного игрока

Вингер Осасуны, арендованный у Баварии, из-за травмы выбыл на полтора месяца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера Брайан Сарагоса получил травму в матче против "Севильи" на "Рамон Санчес Писхуан". Вингер, немного прихрамывая, покинул поле в середине второго тайма.

Обследования, проведенные у 23-летнего игрока, подтвердили перелом плюсневой кости правой ноги. Ожидается, что испанец будет находиться в лазарете около полутора месяцев. Таким образом, "Осасуна" потеряла одного из своих главных атакующих талантов до середины 2025 года.

Отметим, что Брайан Сарагоса, которого арендовали летом у "Баварии", в этом сезоне провел 15 матчей, где отметился голом и 5 ассистами.

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Источник:
Осасуна
Опубликовал: Александр Гресь
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