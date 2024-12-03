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Вингер Осасуны, арендованный у Баварии, из-за травмы выбыл на полтора месяца
Висенте Морено потерял важного игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера Брайан Сарагоса получил травму в матче против "Севильи" на "Рамон Санчес Писхуан". Вингер, немного прихрамывая, покинул поле в середине второго тайма.
Обследования, проведенные у 23-летнего игрока, подтвердили перелом плюсневой кости правой ноги. Ожидается, что испанец будет находиться в лазарете около полутора месяцев. Таким образом, "Осасуна" потеряла одного из своих главных атакующих талантов до середины 2025 года.
Отметим, что Брайан Сарагоса, которого арендовали летом у "Баварии", в этом сезоне провел 15 матчей, где отметился голом и 5 ассистами.
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