Вингер Осасуны, арендованный у Баварии, из-за травмы выбыл на полтора месяца

Вчера Брайан Сарагоса получил травму в матче против "Севильи" на "Рамон Санчес Писхуан". Вингер, немного прихрамывая, покинул поле в середине второго тайма.

Обследования, проведенные у 23-летнего игрока, подтвердили перелом плюсневой кости правой ноги. Ожидается, что испанец будет находиться в лазарете около полутора месяцев. Таким образом, "Осасуна" потеряла одного из своих главных атакующих талантов до середины 2025 года.

Отметим, что Брайан Сарагоса, которого арендовали летом у "Баварии", в этом сезоне провел 15 матчей, где отметился голом и 5 ассистами.