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Атлетик — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Матч принципа для Бильбао

Атлетик — Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket

UA-Футбол
Новина українською

Матчи "Атлетика" с "Реалом" в Испании называют "Эль Вьехо Класико". Давным-давно эти двое разыгрывали большинство трофеев, и хотя эпоха изменилась, у басков на эти игры особый настрой.

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Более того, в этом сезоне у них есть не только желание, но и шанс зацепиться за победу. Команда Эрнесто Вальверде на отличном ходу и не проигрывает во всех турнирах с начала октября. Ее серия достигла 9 матчей. Тем временем "Реал" четко играет только со слабаками, а вот с грандами - "Барсой", "Ливерпулем", "Миланом" - провалился.

Бильбао, ясно, не гранд, но по качеству игры ближе к топам, чем к "Хетафе". Остановить Нико Уильямса — задача со звездочкой, да и Сансета, и Иньяки тоже. Неслучайно в таблице они уже в ТОП-4 Ла Лиги.

С другой стороны, и для басков станет огромным вызовом противодействие Беллингему, Мбаппе и Родриго.

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Чьи звезды по итогу лучше себя покажут — увидим в среду, 4 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1. Начало матча — в 22:00 по Киеву.

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