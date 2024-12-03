Барселона отказывается продлевать контракт со своим центральным хавбеком - СМИ

"Барселона" отказалась от продления контракта со своим полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает издание Sport.

Основной причиной такого решения - травма футболиста, из-за которой он пропустил полгода. Руководство "Барселоны", оценив ситуацию, пришло к выводу, что продолжение сотрудничества с футболистом не является целесообразным.

Контракт де Йонга с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года, однако клуб готов выставить его на трансфер уже в ближайшее время.