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Барселона отказывается продлевать контракт со своим центральным хавбеком - СМИ
Будущее де Йонга под вопросом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" отказалась от продления контракта со своим полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает издание Sport.
Основной причиной такого решения - травма футболиста, из-за которой он пропустил полгода. Руководство "Барселоны", оценив ситуацию, пришло к выводу, что продолжение сотрудничества с футболистом не является целесообразным.
Контракт де Йонга с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года, однако клуб готов выставить его на трансфер уже в ближайшее время.
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