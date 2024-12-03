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Барселона отказывается продлевать контракт со своим центральным хавбеком - СМИ

Испания
Обновлено

Будущее де Йонга под вопросом

Барселона отказывается продлевать контракт со своим центральным хавбеком - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" отказалась от продления контракта со своим полузащитником Френки де Йонгом. Об этом сообщает издание Sport.

Основной причиной такого решения - травма футболиста, из-за которой он пропустил полгода. Руководство "Барселоны", оценив ситуацию, пришло к выводу, что продолжение сотрудничества с футболистом не является целесообразным.

Контракт де Йонга с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года, однако клуб готов выставить его на трансфер уже в ближайшее время.

Читайте такжеХанси Флик дал объяснение относительно нынешней формы Френки де Йонга
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Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
03.12.2024 в 17:33
На жаль не склалося плодотворне співробітництво. ЗП чи не найвища, а грає мало і не так ефективно як розраховували! Потрібно давати місце вихованцям Ла Масії!
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
03.12.2024 в 17:33
На жаль не склалося плодотворне співробітництво. ЗП чи не найвища, а грає мало і не так ефективно як розраховували! Потрібно давати місце вихованцям Ла Масії!
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Bаrcelinius
03.12.2024 в 17:23
Правильно.
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