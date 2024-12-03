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На матче Ла Лиги болельщики между собой разыграли футболку игрока. Видео

Испания

Футболист терпеливо ждал

На матче Ла Лиги болельщики между собой разыграли футболку игрока. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На матче Ла Лиги болельщики между собой разыграли футболку игрока.

После матча «Осасуны», когда футболисты уходили в раздевалку, болельщики захотели получить футболку Аймара Ороза. Правда, таких желающих было двое.

Болельщики придумали вариант разыграть футболку между собой. Они сыграли в «Камень, ножницы, бумага».

Футболист терпеливо наблюдал и отдал футболку победиителю.

Момент попал на видео:

В 15-м туре Ла Лиги, «Осасуна» сыграла вничью в выездном матче с «Севильей» (1:1). «Осасуна» занимает 7-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка, «Севилья» - 11-я с 19-ю очками.

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Источник:
Futbol Total
Опубликовал: Владислав Прийменко
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