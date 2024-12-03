На матче Ла Лиги болельщики между собой разыграли футболку игрока. Видео

На матче Ла Лиги болельщики между собой разыграли футболку игрока.

После матча «Осасуны», когда футболисты уходили в раздевалку, болельщики захотели получить футболку Аймара Ороза. Правда, таких желающих было двое.

Болельщики придумали вариант разыграть футболку между собой. Они сыграли в «Камень, ножницы, бумага».

Футболист терпеливо наблюдал и отдал футболку победиителю.

Момент попал на видео:

Jugarte a “piedra, papel o tijera” un regalazo…



Así se han jugado estos niños en el Pizjuán la camiseta de Aimar Oroz casi a pie de campo. pic.twitter.com/7IdoY0LDIl



PD: @Osasuna, haced algo con el otro pequeñín, se merece otra camiseta ???? #Osasuna #SevillaFCOsasuna — Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) December 2, 2024

В 15-м туре Ла Лиги, «Осасуна» сыграла вничью в выездном матче с «Севильей» (1:1). «Осасуна» занимает 7-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка, «Севилья» - 11-я с 19-ю очками.