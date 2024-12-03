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На матче Ла Лиги болельщики между собой разыграли футболку игрока. Видео
Футболист терпеливо ждал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На матче Ла Лиги болельщики между собой разыграли футболку игрока.
После матча «Осасуны», когда футболисты уходили в раздевалку, болельщики захотели получить футболку Аймара Ороза. Правда, таких желающих было двое.
Болельщики придумали вариант разыграть футболку между собой. Они сыграли в «Камень, ножницы, бумага».
Футболист терпеливо наблюдал и отдал футболку победиителю.
Момент попал на видео:
Jugarte a “piedra, papel o tijera” un regalazo…— Fútbol Total ⚽ (@FT_Total) December 2, 2024
Así se han jugado estos niños en el Pizjuán la camiseta de Aimar Oroz casi a pie de campo. pic.twitter.com/7IdoY0LDIl
PD: @Osasuna, haced algo con el otro pequeñín, se merece otra camiseta ???? #Osasuna #SevillaFCOsasuna
В 15-м туре Ла Лиги, «Осасуна» сыграла вничью в выездном матче с «Севильей» (1:1). «Осасуна» занимает 7-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 23 очка, «Севилья» - 11-я с 19-ю очками.
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