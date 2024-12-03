Барселона нацелена на звезду Атлетик Бильбао, которым также интересуются 4 клуба АПЛ

"Барселона" проявляет интерес к талантливому левому вингеру Нико Уильямсу из "Атлетик Бильбао“.

Отступные за Уильямса составляют 58 миллионов евро. Испанцы готовы заплатить эту сумму, но только при условии, что игрок сам захочет перейти в каталонский клуб и не продлит контракт с "Атлетиком".

Этим летом "Барселона" уже пыталась подписать игрока, но тот решил остаться в "Атлетике".

За Уильямсом также следят такие топ-клубы как "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Челси", "Бавария" и "Пари Сен-Жермен". Эти команды готовы предложить игроку более выгодные финансовые условия.

Напомним, Уильямс за этот сезон забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 18 играх.