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Реал назвал имя лучшего игрока в ноябре

Испания

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Реал назвал имя лучшего игрока в ноябре

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам ноября полузащитник Джуд Беллингем был признан лучшим игроком "Реала".

21-летний футболист в прошлом месяце сыграл четыре матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Добавим, что Беллингем в текущем сезоне сыграл 16 поединков, забил 3 мяча и отдал 5 ассистов.

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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