Реал назвал имя лучшего игрока в ноябре

По итогам ноября полузащитник Джуд Беллингем был признан лучшим игроком "Реала".

21-летний футболист в прошлом месяце сыграл четыре матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.

❗️Official: Jude Bellingham has been named Real Madrid's Player of the Month for November. pic.twitter.com/mu7V1cYgO1