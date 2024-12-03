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Реал назвал имя лучшего игрока в ноябре
Кто же это?
Getty Images/Global Images Ukraine
По итогам ноября полузащитник Джуд Беллингем был признан лучшим игроком "Реала".
21-летний футболист в прошлом месяце сыграл четыре матча, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.
❗️Official: Jude Bellingham has been named Real Madrid's Player of the Month for November. pic.twitter.com/mu7V1cYgO1— Madrid Universal (@MadridUniversal) December 3, 2024
Добавим, что Беллингем в текущем сезоне сыграл 16 поединков, забил 3 мяча и отдал 5 ассистов.
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