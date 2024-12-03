Организация защиты прав потребителей призвала городской совет Мадрида принять более жесткие меры в отношении Реала

"Реал Мадрид" обвиняют в нарушении норм шумового загрязнения во время концертов, проводившихся на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Клуб был вынужден отложить все запланированные на ближайшее время концерты, что привело к значительным финансовым потерям.

Местные жители неоднократно жаловались на чрезмерный шум во время концертов. Городской совет Мадрида провел расследование и обнаружил, что уровень шума во время некоторых мероприятий превышал допустимые нормы. В результате "Реал" был обязан принять меры для устранения нарушений.

Организация защиты прав потребителей FACUA призвала городской совет принять более жесткие меры в отношении "Реала".

"FACUA Мадрид просит городской совет столицы открыть дело против "Реала" как владельца стадиона "Сантьяго Бернабеу" за неоднократные нарушения норм шума во время различных концертов, проводимых на этой площадке. Совет открыл одиннадцать дисциплинарных производств против семи промоутеров концертов, которые проходили на этом стадионе, но не возбудил ни одного против клуба", - говорится в заявлении.