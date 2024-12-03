Вингер Барселоны, вероятно, уже на следующей неделе вернется к игре после травмы

Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати пропустил значительную часть сезона из-за травмы.

Как пишет издание Sport, футболист вернется в команду уже на следующей неделе и теоретически он мог бы принять участие в матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" или "Леганеса" в Ла Лиге.

Напомним, что в ноябре вингер выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.