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Вингер Барселоны, вероятно, уже на следующей неделе вернется к игре после травмы
Об этом сообщает Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати пропустил значительную часть сезона из-за травмы.
Как пишет издание Sport, футболист вернется в команду уже на следующей неделе и теоретически он мог бы принять участие в матче Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" или "Леганеса" в Ла Лиге.
Напомним, что в ноябре вингер выбыл из-за травмы подколенного сухожилия.
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Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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