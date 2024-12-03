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Примера. Мальорка — Барселона 1:5. Ямаль выводит из кризиса

Испания

Каталонцы наконец-то победили в чемпионате

Примера. Мальорка — Барселона 1:5. Ямаль выводит из кризиса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" прервала серию из трех неудач в Ла Лиге, нервно одолев "Мальорку".

Хозяева где-то сами виноваты. Все думали, что они будут играть с лидером от обороны, "автобусом", но "Киноварь" предложила игру местами без центра поля, атака на атаку.

Зря, конечно.

"Барса" еще в первом тайме могла забить 4-5 голов, но по итогу забил только Ферран, которому комично выложил мяч под удар... Мохика.

Остальные шанси Ферран запорол, и это для него норма. Страннее, что не лучше пробивали Ямаль и Рафинья, и хотя оборона привычно штамповала для соперника искусственные офсайды, "Мальорка" все же нашла момент, чтобы наказать "Барсу" за расточительность — это Маффео выбежал на ворота и покатил Мурики на пустые.

На том и ушли на перерыв, и Флик заметно нервничал в тот момент.

Но во втором тайме его и всех каталонцев выручил парень, которого очень не хватало последние недели — это Ламин Ямаль вернулся из лазарета и на 55-й минуте прорвался флангом, перерезал путь Мохике и спровоцировал того на фол в штрафной. Пенальти! Рафинья с точки не подвел — 1:2.

Еще 20 минут — и Ямаль выдал уже фирменную передачу "шведой", и снова Рафинья ударил, как надо. 1:3!

Еще 10 — и Ямаль тем же способом пустил Рафинью на пространство, защитники отбили на де Йонга, и уже Френки отличился 1:4!

Феноменальный вингер, а ведь ему только 17!

"Мальорка" же в это время лишь штамповала офсайды, которых уже на 60-й минуте насобирала аж 10, а вот путного ничего придумать не могла. Счет и итог матча более чем справедлив.

В таблице у "Барселоны" после 16 матчей стало 37 очков, это пока 1-е место. У "Мальорки" - 24 балла и 6-я строчка.

19-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 1:5

Голы: Мурики, 43 — Ферран Торрес, 12, Рафинья, 56 (с пенальти), 74, де Йонг, 79, Виктор, 84

"Мальорка": Роман — Маффео (Ларин, 78), Вальент, Раильо, Мохика — Валери (Наварро, 67), Морланес, Саму Кошта, Дардер (Дани Родригес, 67) — Мурики (Абдон, 79), Антонио Санчес (Морей, 78)

"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Педри (Гави, 82), Касадо (Эрик Гарсия, 82) — Ямаль, Ольмо (де Йонг, 72), Рафинья (Фермин Лопес, 87) — Ферран Торрес (Виктор, 73)

Предупреждения: Маффео, 34, Раильо, 51, Мохика, 55, Абдон, 58 — Кубарси, 3, Касадо, 23, Педри, 60

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Барселона Мальорка
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1 голосов
Комментарии
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metall5291 (Kharkiv)
03.12.2024 в 22:15
Шо случилось ??? Вы выиграли ??? Бывает.
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Комментарии 16
metall5291 (Kharkiv)
03.12.2024 в 22:15
Шо случилось ??? Вы выиграли ??? Бывает.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.12.2024 в 22:13
Кстати, на нидерландском - Jong - молодой, а Jongen - мальчик.
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0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.12.2024 в 22:10
Молодцы, великая Барселона! Спокойно, без нервов, с чувством, толком и расстановкой, раскатали соперника и взяли свои законные три очка. Даже пересовского мансану не заметили. Я в анонсе сказал, что вкинем три гола, но я рад, что вышло лучше и, получилось, я поскромничал...Дали отдохнуть Роберту, это правильно. Нужно укреплять свои позиции и в Лиге и в ЛЧ!
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0
1
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Bаrcelinius
03.12.2024 в 22:04
А мы тут уже Дейонга из Барсы выгоняем, а он сегодня 1+1 только НА! Да, Виталий?
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1
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Bаrcelinius
03.12.2024 в 22:01
Ямаль новый Месси для Барсы, зависимость такая же. Хорошо это или плохо? Да куй его знает.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.12.2024 в 21:59
Протрезвели и всё стало на свои места. Надеюсь у Барсы больше нет юбилеев в этом сезоне? )) Барселонцев с победой!!
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3
1
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Bаrcelinius
03.12.2024 в 22:06
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0
1
Перевзутий
03.12.2024 в 22:14
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0
0
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Spokoyno (Київ)
03.12.2024 в 21:58
Був впевнений у перемозі Барселони! Бо добре припекло! Правда погрома НЕ очікував Знову герой Рафінія! Міг пару асистів у першому тайму зробити, але Торрес та Ямал змарнували моменти! Ямал потроху приходить по тями... набирає форму! А коли працюють два крила, то Барса може розгромити будь-кого!
sticker
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1
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Spokoyno (Київ)
03.12.2024 в 22:01
При 1:2 п'ятдесят грам налив.. зовсім не як заспокійливе
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3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.12.2024 в 22:02
 
3
0
Море23 (Одесса)
03.12.2024 в 21:56
Несмотря на победу отмечу отвратительную ещё одну игру ольма стал ленивым не в обороне не в атаке не старается .был пас Педро на выход один на один он даже не побежал .даже защитник удивился соперника что тот не бежит .подбежал забрал мяч .команда играет в 10 человек
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0
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.12.2024 в 22:01
Бывает, забыл с тормоза отключиться.)
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1
1
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Bаrcelinius
03.12.2024 в 21:55
Появился Ямаль и пошёл фестиваль.
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0
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Море23 (Одесса)
03.12.2024 в 21:57
Ямаля не хватала с его передачами голевыми и главное в нужный момент переломный всегда желает эти передачи
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Bаrcelinius
03.12.2024 в 22:08
и желает и делает
 
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