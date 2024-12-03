Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Мальорка — Барселона 1:5. Ямаль выводит из кризиса
Каталонцы наконец-то победили в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
"Барселона" прервала серию из трех неудач в Ла Лиге, нервно одолев "Мальорку".
Хозяева где-то сами виноваты. Все думали, что они будут играть с лидером от обороны, "автобусом", но "Киноварь" предложила игру местами без центра поля, атака на атаку.
Зря, конечно.
"Барса" еще в первом тайме могла забить 4-5 голов, но по итогу забил только Ферран, которому комично выложил мяч под удар... Мохика.
Остальные шанси Ферран запорол, и это для него норма. Страннее, что не лучше пробивали Ямаль и Рафинья, и хотя оборона привычно штамповала для соперника искусственные офсайды, "Мальорка" все же нашла момент, чтобы наказать "Барсу" за расточительность — это Маффео выбежал на ворота и покатил Мурики на пустые.
30 - Top scorers for @RCD_MallorcaEN in @LaLigaEN:— OptaJose (@OptaJose) December 3, 2024
54 - Samuel Eto'o ????????
46 - Juan Arango ????????
37 - Víctor Casadesús ????????
30 - VEDAT MURIQI ????????
Pirate. pic.twitter.com/Od7XvOxmHE
На том и ушли на перерыв, и Флик заметно нервничал в тот момент.
Но во втором тайме его и всех каталонцев выручил парень, которого очень не хватало последние недели — это Ламин Ямаль вернулся из лазарета и на 55-й минуте прорвался флангом, перерезал путь Мохике и спровоцировал того на фол в штрафной. Пенальти! Рафинья с точки не подвел — 1:2.
Еще 20 минут — и Ямаль выдал уже фирменную передачу "шведой", и снова Рафинья ударил, как надо. 1:3!
Еще 10 — и Ямаль тем же способом пустил Рафинью на пространство, защитники отбили на де Йонга, и уже Френки отличился 1:4!
Феноменальный вингер, а ведь ему только 17!
"Мальорка" же в это время лишь штамповала офсайды, которых уже на 60-й минуте насобирала аж 10, а вот путного ничего придумать не могла. Счет и итог матча более чем справедлив.
10+ - Barcelona are the only team to have two different players with 10+ goals in Europe's top five leagues this season: Robert Lewandowski (15) and Raphinha (10).— OptaJose (@OptaJose) December 3, 2024
Punch. pic.twitter.com/cBqj4w3Y2E
В таблице у "Барселоны" после 16 матчей стало 37 очков, это пока 1-е место. У "Мальорки" - 24 балла и 6-я строчка.
19-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" - "Барселона" - 1:5
Голы: Мурики, 43 — Ферран Торрес, 12, Рафинья, 56 (с пенальти), 74, де Йонг, 79, Виктор, 84
"Мальорка": Роман — Маффео (Ларин, 78), Вальент, Раильо, Мохика — Валери (Наварро, 67), Морланес, Саму Кошта, Дардер (Дани Родригес, 67) — Мурики (Абдон, 79), Антонио Санчес (Морей, 78)
"Барселона": Пенья — Кунде, Кубарси, Иньиго Мартинес, Бальде — Педри (Гави, 82), Касадо (Эрик Гарсия, 82) — Ямаль, Ольмо (де Йонг, 72), Рафинья (Фермин Лопес, 87) — Ферран Торрес (Виктор, 73)
Предупреждения: Маффео, 34, Раильо, 51, Мохика, 55, Абдон, 58 — Кубарси, 3, Касадо, 23, Педри, 60
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка молодежного Евро-2025. Сборная Украины узнала соперников по группе
- Динамо и Шахтер буксуют, Ингулец шокирует. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Президент Реала дал добро на покупку Забарного, - СМИ
- Анчелотти оценил игру Мбаппе и состояние Беллингема после матча с Хетафе
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Максимов должен был возглавить другой клуб УПЛ вместо Ворсклы. Что повлияло на изменение решения?
Комментарии 16