"Барселона" прервала серию из трех неудач в Ла Лиге, нервно одолев "Мальорку".

Хозяева где-то сами виноваты. Все думали, что они будут играть с лидером от обороны, "автобусом", но "Киноварь" предложила игру местами без центра поля, атака на атаку.

Зря, конечно.

"Барса" еще в первом тайме могла забить 4-5 голов, но по итогу забил только Ферран, которому комично выложил мяч под удар... Мохика.

Остальные шанси Ферран запорол, и это для него норма. Страннее, что не лучше пробивали Ямаль и Рафинья, и хотя оборона привычно штамповала для соперника искусственные офсайды, "Мальорка" все же нашла момент, чтобы наказать "Барсу" за расточительность — это Маффео выбежал на ворота и покатил Мурики на пустые.

На том и ушли на перерыв, и Флик заметно нервничал в тот момент.

Но во втором тайме его и всех каталонцев выручил парень, которого очень не хватало последние недели — это Ламин Ямаль вернулся из лазарета и на 55-й минуте прорвался флангом, перерезал путь Мохике и спровоцировал того на фол в штрафной. Пенальти! Рафинья с точки не подвел — 1:2.

Еще 20 минут — и Ямаль выдал уже фирменную передачу "шведой", и снова Рафинья ударил, как надо. 1:3!

Еще 10 — и Ямаль тем же способом пустил Рафинью на пространство, защитники отбили на де Йонга, и уже Френки отличился 1:4!

Феноменальный вингер, а ведь ему только 17!

"Мальорка" же в это время лишь штамповала офсайды, которых уже на 60-й минуте насобирала аж 10, а вот путного ничего придумать не могла. Счет и итог матча более чем справедлив.

10+ - Barcelona are the only team to have two different players with 10+ goals in Europe's top five leagues this season: Robert Lewandowski (15) and Raphinha (10).



