Кубок короля. Семь голов Сельты и первая потеря среди клубов элиты

Сегодня в Испании стартовал 2-й раунд Кубка короля, который будут играть также завтра и послезавтра.

Этот этап пропускают "Реал", "Барса", "Атлетик" и "Мальорка" - участники будущего Суперкубка, который в январе разыграют в Саудовской Аравии.

Главное событие вторника в Кубке - первая потеря Примеры. Это "Эспаньол" опозорился на поле "Барбастро" из 4-го (!) дивизиона. 27-летний левый латераль Сито Баррера, который даже профессиональным футболистом не является, забил "Попугаям" два мяча, хотя они играли на 3/4 основой.

Еще помучился безнадежный в элите "Вальядолид", но в первом матче после отставки Пауло Пессолано таки вырвал победу за 10 минут до конца экстра-таймов - там внезапно раззабивался Маркос Андре.

Имел проблемы "Лас-Пальмас" на окраине Барселоны, но все же не такие критичный, и Олли Макберни, которому не даются голы в Ла Лиге, тут забивал исправно. Ну, а "Сельта" - самая сильная из сегодняшних представителей элиты - даже резервом камня на камне не оставила от осколка некогда мощной "Саламанки". Яго Аспас лишь со скамейки аплодировал голам, которые забивали молодые.

2-й раунд Кубка короля. Авила. “Мунисипаль Адольфо Суарес"

"Реал Авила" (IV дивизион) - “Вальядолид” - 2:4

Голы: Каррион, 49, 54 - Латаса, 15, Маркос Андре, 73, 111, 119

2-й раунд Кубка короля. Йекла. "Мунисипаль Ла Конститусьон"

"Йеклано" (III) - “Эльче" (II) - 0:1

Гол: Плано, 70

2-й раунд Кубка короля. Вильярес де ла Рейна. "Эль Хельмантико"

"Унионистас де Саламанка" (IV) - “Сельта" - 0:7

Голы: Сведберг, 5, Сотело, 36 (с пенальти), Дуран, 43, Альенде, 65, Домингес, 69, Фер Лопес, 78, 89

2-й раунд Кубка короля. Барбастро. "Мунисипаль де Депортес"

"Барбастро" (IV) - “Эспаньол" - 2:0

Голы: Сито Баррера, 55 (с пенальти), 81

2-й раунд Кубка короля. Сарагоса. "Ла Ромареда"

"Сарагоса" (II) - “Гранада" (II) - 2:2 (по пенальти 4:5)

Голы: Аду Арес, 18, 45+3 - Вайсман, 42, Клементе, 45 (автогол)

2-й раунд Кубка короля. Барселона. "Ноу Сардения"

"Эуропа" (IV) - “Лас-Пальмас” - 1:2

Голы: Махикас, 55 - Макберни, 48, 75