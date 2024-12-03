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"Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала
Тибо высказался о своем одноклубнике
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поддержал и похвалил своего молодого одноклубника Рауля Асенсио, который недавно дебютировал за основную команду.
"Если ты продолжишь играть на таком уровне, то быстро закрепишься в основном составе. Ты выкладываешься на поле на все сто", - сказал Куртуа Асенсио.
Рауль в текущем сезоне сыграл 15 матчей из них 4 за основную команду "Реала".
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