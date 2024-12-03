  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала

Испания

Тибо высказался о своем одноклубнике

"Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поддержал и похвалил своего молодого одноклубника Рауля Асенсио, который недавно дебютировал за основную команду.

"Если ты продолжишь играть на таком уровне, то быстро закрепишься в основном составе. Ты выкладываешься на поле на все сто", - сказал Куртуа Асенсио.

Рауль в текущем сезоне сыграл 15 матчей из них 4 за основную команду "Реала".

Читайте такжеФИФА рассказала, как пройдёт жеребьёвка клубного Чемпионата Мира 2025
По теме
yellow-arrow
Кризис в прошлом? Мальорка — Барселона 1:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Примера. Мальорка — Барселона 1:5. Ямаль выводит из кризиса
yellow-arrow
Вингер Барселоны, вероятно, уже на следующей неделе вернется к игре после травмы
Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Defensacentral
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости