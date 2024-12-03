"Ты быстро закрепишься в основном составе". Куртуа восхищается талантом молодого защитника Реала

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа поддержал и похвалил своего молодого одноклубника Рауля Асенсио, который недавно дебютировал за основную команду.

"Если ты продолжишь играть на таком уровне, то быстро закрепишься в основном составе. Ты выкладываешься на поле на все сто", - сказал Куртуа Асенсио.

Рауль в текущем сезоне сыграл 15 матчей из них 4 за основную команду "Реала".