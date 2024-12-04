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Воспитанник Реала – о Мбаппе: Его ждали 3-4 года. Он очень скромен, а должен был прийти с желанием убивать
У многих были завышенные ожидания от перехода француза
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Бывший полузащитник "Реал Мадрид Кастильи" Рубен де ла Ред поделился мнением о проблемах форварда в королевском клубе.
“Это игрок, которого ждали где-то 3-4 года, в конце концов он приходит, и от него ждешь… Я не знаю, будет ли правильно сказать, что он находится на одном уровне с Криштиану Роналду. Но это было что-то такое, верно? Он приходит как звезда, по собственному желанию. Надеюсь, что он станет новым Криштиану".
“Конечно, у них также есть Винисиус, который соответствует уровню лучшего игрока в мире на данный момент, а также самого отважного и решительного. Так что Мбаппе трудно вписаться, тем более он очень скромен. Такой игрок, как он, должен был прийти с желанием убивать, не правда ли?" — цитирует Де ла Реда Marca.
Килиан оформил 13 результативных действий в 19 матчах во всех соревнованиях.
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